RIBER maintient une solide dynamique de croissance à fin septembre 2018

Chiffre d'affaires 9 mois 2018 : +42%

Carnet de commandes à fin septembre : +15%

Bezons, le 25 octobre 2018 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, publie son chiffre d'affaires à fin septembre 2018.

Évolution du chiffre d'affaires

en M€ 2018

Norme

IFRS 15 2018

Ancienne

norme 2017

Ancienne

norme Évolution

Ancienne

norme 1er trimestre 7,2 7,2 9,2 -21% 2ème trimestre 9,5 9,8 3,3 +198% 3ème trimestre 4,9 4,7 2,8 +70% Total CA 9 mois 21,6 21,7 15,2 +42%

en M€ 2018

Norme

IFRS 15 2018

Ancienne

norme 2017

Ancienne

norme Évolution

Ancienne

norme Systèmes 5,4 5,9 2,0 +193% Services et accessoires 5,6 5,2 4,1 +26% Evaporateurs 10,6 10,6 9,1 +16% Total CA 9 mois 21,6 21,7 15,2 +42%

Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 s'établit à 21,7 M€ (ancienne norme), en progression de 42 % grâce à la bonne tenue de l'ensemble des activités.

Les ventes de systèmes MBE sont en croissance de 193 %, du fait de la livraison sur neuf mois de 5 machines, dont 2 de production, contre 2 machines de recherche durant la même période en 2017.

Le chiffre d'affaires des services et accessoires est en hausse de 26% par rapport à l'exercice 2017.

Les ventes d'évaporateurs sont en progression de 16 % compte tenu des importantes livraisons pour l'industrie des écrans, réalisées pour l'essentiel au cours du premier semestre.

Le chiffre d'affaires 9 mois 2018 se répartit entre l'Asie 59%, l'Europe 32% et l'Amérique du Nord 9%.

Évolution du carnet de commandes

au 30 septembre - en M€ 2018

Norme

IFRS 151 2018

Ancienne

norme 2017

Ancienne

norme Évolution

Ancienne

norme Systèmes 20,6 22,2 10,1 +120% Services et accessoires 6,6 4,7 5,8 -20% Evaporateurs 3,8 3,8 10,7 -65% Total 31,0 30,6 26,6 +15%

Le carnet de commandes au 30 septembre 2018 s'établit à 30,6 M€ (ancienne norme), en croissance de 15 % par rapport au 30 septembre 2017.

Le carnet de commandes systèmes s'établit à 22,2 M€, en progression de 120 %. Il est composé de 12 systèmes, livrables entre 2018 et 2019, dont 7 machines de production (contre 4 en 2017) et 5 machines de recherche2 (contre 2 en 2017). Il ne comprend pas la commande d'une machine de production en Asie, annoncée le 18 octobre dernier.

Le carnet de commandes services et accessoires s'élève à 4,7 M€, en retrait de 20% du fait de la baisse de la demande de rénovation de machine.

Le carnet de commandes évaporateurs s'établit à 3,8 M€, en diminution de 65% du fait de l'aboutissement de l'importante vague d'investissements dans l'industrie des écrans.

Perspectives

Compte tenu du planning de livraison sur la fin de l'année, RIBER vise pour l'exercice 2018 un chiffre d'affaires annuel de 35 M€ et un résultat opérationnel courant en croissance d'au moins 15% par rapport à l'exercice 2017.

Dans une conjoncture globalement favorable au marché des alliages semi-conducteurs, RIBER dispose d'une bonne visibilité à moyen terme, grâce à un carnet de commandes étoffé qui devrait se renforcer prochainement avec la conclusion de plusieurs projets en cours de négociation.

Le chiffre d'affaires annuel 2018 sera communiqué le mercredi 30 janvier 2019 (après Bourse).

A propos de RIBER :

Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires.

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.

ISIN : FR0000075954 - RIB

Reuters : RIBE.PA

Bloomberg : RIB : FP

Labellisée Entreprise innovante par BPI France

www.riber.com

RIBER

Guillaume de Bélair

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net



L'application de la norme IFRS 15 ("Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients") au 1er janvier 2018 a eu un impact négatif de 0,1 M€ sur le chiffre d'affaires 9 mois 2018, lié à des prestations comptabilisées au 30 septembre en ancienne norme. Le Groupe applique la méthode rétrospective partielle, selon laquelle l'impact cumulé de la 1ère application constitue un ajustement des capitaux propres au 1er janvier 2018, sans reconstitution comparative de l'année 2017. suite au reclassement d'une machine de production en machine de recherche.

