Riber : premier conseil de 'conserver' chez Portzamparc

04/09/2018 | 10:13

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé le suivi de l'action Riber avec une premier conseil de 'conserver' le titre. L'objectif associé est fixé à 3,3 euros, soit grosso modo le cours actuel de la valeur.



Selon une note, et après bien des difficultés, le leader mondial des systèmes d'épitaxie par jet moléculaire (EJM) a enregistré en 2017 un retournement caractérisé par le redressement de son marché et une envolée des ventes.



Et maintenant ? 'Suite à un parcours boursier exceptionnel, nous estimons cependant que le redressement de la société est correctement valorisé par le marché', argumente Portzamparc, qui souligne notamment le caractère plus défavorable de la base de comparaison. 'Le retournement de la société et les succès dans l'OLED nous semblent pleinement intégrés dans le cours actuel', indique une note.





