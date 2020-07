Richelieu Hardware : 2020 - Résultats du 2e trimestre

Communiqué de presse

Richelieu réalise une performance financière appréciable au 2e trimestre dans un contexte commercial affecté par la pandémie.

Expansion stratégique continue

Nouvelle acquisition conclue aux États-Unis (juin 2020) Entente de principe pour une nouvelle acquisition au Canada

• Les ventes totales se sont établies à 248,3 millions $ au deuxième trimestre clos le 31 mai 2020, en recul de 11,7 % sur celles du 2e trimestre de 2019. Pour le premier semestre, les ventes ont totalisé 497,7 millions $, en baisse de 1,9 %.

• Le BAIIA s'est chiffré à 33,8 millions $ au deuxième trimestre, en baisse de 1,7 % et la marge BAIIA a été de 13,6 % contre 12,2 % pour le 2e trimestre de 2019. Pour le premier semestre, la marge BAIIA est passée à 11,8 %, comparativement à 10,9 % pour le 1er semestre de 2019.

• Le résultat net par action dilué a été de 0,31 $ pour le deuxième trimestre comparativement à 0,33 $ pour le 2e trimestre de 2019. Il s'est élevé à 0,52 $ pour le premier semestre, en hausse de 4,0 %.

• Situation financière saine et solide avec une encaisse nette de 31,2 millions $ et un fonds de roulement de 358 millions $ en hausse de 6,7 % (ratio de 3,7:1).

• Déclaration du dividende trimestriel de 0,0667 $ par action.

___________________________________________________________________________ Montréal, le 9 juillet 2020 - « Richelieu (RCH : TSX) a réalisé une performance appréciable au deuxième trimestre et ceci dans un contexte commercial des plus difficiles. Cette performance, nous la devons à notre stratégie de produits tout sous un même toit, à la diversification de nos segments de marché, à la qualité de notre service à la clientèle, aux retombées de nos acquisitions ainsi qu'aux mesures d'ajustement adoptées en fonction des conditions de marché. Le trimestre a débuté en force au mois de mars, puis nos activités ont subi une baisse marquée en avril dû à la pandémie, alors qu'une nette amélioration s'est fait sentir en mai, pour se poursuivre en juin, notamment dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, à l'exception toutefois des ventes cycliques, lesquelles étaient plus importantes au deuxième trimestre de 2019. Notons aussi que ce trimestre a compté unejournée ouvrable de moins que le deuxième trimestre de 2019. La croissance de 6,6 % provenant des acquisitions aura permis de compenser partiellement la décroissance interne de 18,3 % causée principalement par le recul des ventes dans le marché des fabricants alors que le Québec et l'Ontario ainsi que le Nord-Est et le Mid-Ouest des États-Unis ont été les marchés les plus impactés par la pandémie. Pendant le trimestre, nous avons également continué d'identifier de nouvelles cibles d'acquisition qui répondent à nos critères de création de valeur, et le 29 juin nous avons conclu l'acquisition des principaux éléments d'actif net de Central Wholesale Supply, un distributeur de quincaillerie spécialisée opérant un centre de distribution à Richmond, Virginie. Nous sommes heureux de cette récente acquisition qui nous donne accès à ce nouveau marché stratégique. De plus, nous avons signé une entente de principe en vue d'une nouvelle acquisition stratégique au Canada », a commenté M. Richard Lord, président et chef de la direction de Richelieu.

« Nous sommes fiers de continuer de répondre aux besoins de nos clients avec la même qualité de service qui fait la réputation de Richelieu dans ses marchés, et dans le respect rigoureux des mesures appropriées pour assurer la sécurité de nos employés, de nos clients et de nos partenaires d'affaires. La tendance positive que nous constatons dans certains segments de marché est encourageante. Nous continuons néanmoins de surveiller de très près la situation afin de nous ajuster en temps opportun aux conditions évolutives du marché. Nos stratégies d'innovation et d'acquisition demeurent nos deux grands axes de croissance et de création de valeur à long terme. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement toute notre équipe et nos partenaires d'affaires pour leur support pendant cette période difficile », a ajouté M. Richard Lord.

ANALYSE DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE CLOS LE 31 MAI 2020, COMPARATIVEMENT À CEUX DU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE CLOS LE 31 MAI 2019

Au deuxième trimestre, les ventes consolidées se sont élevées à 248,3 millions $, comparativement à 281,1 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 32,8 millions $ ou 11,7 %, dont 6,6 % de croissance provenant des acquisitions et 18,3 % de décroissance interne. Il est à noter que ce trimestre a compté une journée ouvrable de moins qu'au deuxième trimestre de 2019. En devise comparable à celle du deuxième trimestre de 2019, la baisse des ventes consolidées aurait été de 13,1 % pour le trimestre clos le 31 mai 2020.

Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 207,0 millions $, comparativement à 238,3 millions $ au deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 31,3 millions $, ou 13,1 %, dont 4,5 % de croissance provenant des acquisitions et 17,6 % provenant de la décroissance interne. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a réalisé des ventes de 41,3 millions $, soit une baisse de 1,5 million $ ou 3,5 % sur celles du deuxième trimestre de 2019. En raison de la pandémie actuelle et des restrictions imposées par les gouvernements à la mi-mars 2020, plusieurs de nos centres ont vu leurs opérations fortement impactées et ceci de façon plus importante au Québec, en Ontario, dans le Nord-Est et le Mid-Ouest des États-Unis, ce qui a eu un effet de recul sur les ventes de nos deux principaux marchés, tant au Canada qu'aux États-Unis. La Société a poursuivi ses opérations dans tous ses centres avec un effectif réduit afin de continuer de servir sa clientèle. Les opérations ont graduellement repris leur cours vers la fin du trimestre tout en respectant des règles de déconfinement propres à chaque province et États où Richelieu opère ainsi que les règles de distanciation physique applicables.

Au Canada, les ventes ont atteint 155,2 millions $, en baisse de 27,9 millions $ ou 15,2 % sur celles du deuxième trimestre de 2019, dont 4,1 % de croissance provenant des acquisitions et 19,3 % de décroissance interne. Dans le marché des fabricants, les ventes ont totalisé 124,5 millions $, comparativement à 152,2 millions $ au deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 18,2 %, dont 3,5 % de croissance provenant des acquisitions et 21,7 % de décroissance interne. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, la Société a enregistré des ventes de 30,8 millions $, en baisse de 0,2 million $ ou 0,6 % sur celles du deuxième trimestre de 2019, dont 7,2 % de croissance provenant des acquisitions et 7,8 % de décroissance interne.

Aux États-Unis, les ventes ont atteint 66,5 millions $ US, comparativement à 73,1 millions $ US, en baisse de 6,6 millions $ US par rapport à celles du deuxième trimestre de 2019, ou 9,0 %, dont 10,7 % de croissance provenant des acquisitions et 19,7% de décroissance interne. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont établies à 59,0 millions $ US, comparativement à 64,3 millions $ US au deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 8,2 %, dont 5,9 % de croissance provenant des acquisitions et 14,1% de décroissance interne. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes en $ US ont diminué de 14,8 % par rapport à celles du deuxième trimestre de 2019, dont 45,0 % de croissance provenant des acquisitions et 59,8 % de décroissance interne causée par les ventes cycliques plus importantes en 2019. En excluant l'effet des ventes cycliques, la croissante interne dans ce marché aurait été de 34 %. Les ventes totales réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 93,0 millions $, comparativement à 97,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019, en baisse de 5,0 %. Elles ont représenté 37,5 % des ventes consolidées du deuxième trimestre 2020, alors que pour le deuxième trimestre de 2019, les ventes aux États-Unis avaient représenté 34,8 % des ventes consolidées de la période.

Au premier semestre, les ventes consolidées ont atteint 497,7 millions $, en baisse de 9,7 millions $ ou 1,9 % sur celles du premier semestre de 2019, dont 6,6 % de croissance provenant des acquisitions et 8,5 % de décroissance interne. En devise comparable à celle du semestre correspondant de 2019, la baisse des ventes consolidées aurait été de 2,5 %. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées à 417,5 millions $, comparativement à 430,6 millions $ pour le premier semestre de 2019, soit une baisse de 13,1 millions $ ou 3,0 %, dont 4,6 % de croissance provenant des acquisitions et 7,6 % de décroissance interne. Les ventes au marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation ont augmenté de 4,4 % ou de 3,4 millions $ pour totaliser 80,2 millions $.

Au Canada, Richelieu a réalisé des ventes de 312,0 millions $, contre 326,9 millions $ pour le premier semestre de 2019, soit une baisse de 14,9 millions $ ou 4,6 %, dont 5,0 % de croissance provenant des acquisitions et 9,6 % de décroissance interne. Les ventes au marché des fabricants sont passées à 252,2 millions $, en baisse de 17,8 millions $ ou 6,6 %, dont 4,7 % de croissance provenant des acquisitions et 11,3 % provenant de la décroissance interne. Dans le marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont atteint 59,8 millions $, contre 56,9 millions $, en hausse de 2,9 millions $ ou 5,1 % sur celles du premier semestre de 2019.

Aux États-Unis, la Société a enregistré des ventes de 136,8 millions $ US, comparativement à 135,1 millions $ US pour le premier semestre de 2019, soit une hausse de 1,7 million $ US ou 1,2 %, dont 9,6 % de croissance provenant des acquisitions et 8,3 % de décroissance interne. Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 121,8 millions $ US, contre 120,2 millions $ US, soit une hausse de 1,6 million $ US ou 1,3 % sur celles du premier semestre de 2019, dont 4,3 % provenant des acquisitions et 3,0 % de décroissance interne. Dans le marché des détaillants et grandes surfaces de rénovation, les ventes sont en hausse de 0,7 % par rapport à la période correspondante de 2019. Les ventes réalisées aux États-Unis exprimées en dollars canadiens ont atteint 185,7 millions $, comparativement à 180,5 millions $ pour le semestre correspondant de 2019, soit une hausse de 2,9 %. Elles ont représenté 37,3 % des ventes consolidées du premier semestre de 2020, alors que celles du premier semestre de 2019 avaient représenté 35,6 % des ventes consolidées de la période.

Au deuxième trimestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) a atteint 33,8 millions $, en baisse de 0,6 million $ ou 1,7 %, sur celui du trimestre correspondant de 2019, dû à la baisse des ventes dont l'effet a été compensé partiellement par les mesures de réduction des coûts et les subventions gouvernementales. La marge bénéficiaire brute est demeurée sensiblement équivalente à celle du deuxième trimestre de 2019. En conséquence, la marge bénéficiaire BAIIA s'est établie à 13,6 %, comparativement à 12,2 % pour le trimestre correspondant de 2019.

La dépense d'amortissement au deuxième trimestre de 2020 s'est élevée à 8,6 millions $, en hausse de 1,6 million $, sur celle de la période correspondante de 2019. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 6,7 millions $, en baisse de 0,5 million $ sur celle du deuxième trimestre de 2019. Les frais financiers ont été de 0,7 million $ .

Au premier semestre, le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (BAIIA) s'est chiffré à 58,7 millions $, en hausse de 3,3 millions $ ou 6,0 % sur celui du premier semestre de 2019. La marge bénéficiaire brute est restée stable par rapport à celle du semestre correspondant de 2019. Quant à la marge bénéficiaire BAIIA, elle s'est établie à 11,8 %, comparativement à 10,9 % pour le premier semestre de 2019, résultant du contrôle des dépenses.

La dépense d'amortissement pour le premier semestre de 2020 s'est élevée à 16,5 millions $, en hausse de 2,7 millions $, comparativement à la période correspondante de 2019, résultant de l'augmentation de l'amortissement des intangibles ainsi que des actifs afférents aux droits d'utilisation relatifs principalement aux acquisitions d'entreprises effectuées au cours de l'exercice 2019 et au premier trimestre de 2020. La charge d'impôts sur le résultat s'est établie à 11,2 millions $, en hausse de 0,3 million $ sur celle du premier semestre de 2019. Les frais financiers ont été de 1,4 million $ pour le premier semestre de 2020.

Au deuxième trimestre, le résultat net montre une baisse de 7,3 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est élevé à 17,7 millions $, en baisse de 7,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. Le résultat net par action s'est établi à 0,31 $ de base et dilué, comparativement à 0,33 $ de base et dilué pour le deuxième trimestre de 2019, soit une baisse de 6,1 %.

Le résultat global a atteint 21,4 millions $, compte tenu d'un écart positif de 3,6 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 22,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019, compte tenu alors d'un écart positif de 3,8 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

Au premier semestre, le résultat net a augmenté de 1,6 %. Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a été de 29,5 millions $, en hausse de 1,5 % sur celui du semestre correspondant de 2019. Le résultat net par action s'est établi à 0,52 $ de base et dilué contre 0,51 $ de base et 0,50 $ dilué pour le premier semestre de 2019.

Le résultat global a été de 34,7 millions $, compte tenu d'un écart positif de 5,1 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis, comparativement à 31,5 millions $ pour le premier semestre de 2019, compte tenu alors d'un écart positif de 2,4 millions $ sur conversion des états financiers de la filiale située aux États-Unis.

SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des principaux flux monétaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2020

Activités opérationnelles

Au deuxième trimestre, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement) se sont établis à 26,7 millions $ ou 0,47 $ par action dilué, équivalant à ceux du deuxième trimestre de 2019. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds 22,7 millions $, reflétant la variation des débiteurs et des créditeurs (19,9 millions $) et la variation des autres éléments qui ont représenté un apport de fonds de 2,8 millions $. Notons que la Société a choisi de reporter certains paiements tel que proposé par des mesures d'allègement mises en place par les agences gouvernementales canadiennes en réponse à la pandémie du COVID-19. En conséquence, les activités opérationnelles ont représenté un apport de fonds de 49,4 millions $, comparativement à des fonds générés de 27,9 millions $ au deuxième trimestre de 2019.

Au premier semestre, les flux monétaires liés aux activités opérationnelles (avant la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement) ont atteint 46,9 millions $ ou 0,83 $ par action dilué, comparativement à 43,6 millions $ ou 0,76 $ par action dilué pour le premier semestre de 2019, soit une hausse de 7,4 %. La variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement a représenté un apport de fonds 11,3 millions $, représentant principalement la variation des débiteurs et des créditeurs. En conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds de 58,2 millions $, comparativement à 17,3 millions $ pour le premier semestre de 2019.

Activités de financement

Au deuxième trimestre, les activités de financement ont nécessité une sortie de fonds de 3,8 millions $ par rapport à 10,9 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019. Cette variation provient principalement du rachat d'actions ordinaires de 4,5 millions $ et du versement des dividendes de 3,6 millions $ au deuxième trimestre de 2019. Aucun dividende n'a été déclaré durant le deuxième trimestre de 2020.

Au premier semestre, les activités de financement ont requis une sortie de fonds de 10,6 millions $ par rapport à 17,5 millions $ pour le premier semestre de 2019.

Activités d'investissement

Au deuxième trimestre, les activités d'investissement ont totalisé 2,9 millions $, dont 3,6 millions $ principalement pour de l'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle ainsi que l'ajout de licences informatiques.

Au premier semestre, les activités d'investissement se sont chiffrées à 29,4 millions $, dont 23,4 millions $ pour les trois acquisitions d'entreprises conclues au cours du premier trimestre et 6,0 millions $ principalement pour de l'équipement visant au maintien et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.