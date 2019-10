Rieter: important recul des entrées de commandes sur neuf mois

Zurich (awp) - Le fabricant de machines textiles Rieter a vu ses entrées de commandes chuter de 30% sur les neuf premiers mois de 2019, faisant face à une faible demande et aux incertitudes géopolitiques. La rentabilité annuelle devrait cependant profiter de l'apport exceptionnel généré par la vente d'un terrain en Allemagne.

Les entrées de commandes ont atteint 524,5 millions de francs suisses entre janvier et fin septembre, a précisé Rieter mardi dans un communiqué. L'importante commande pour un montant total de 180 millions de francs suisses obtenue en Egypte ne sera comptabilisée qu'au dernier trimestre et les recettes qui en découleront ne se répercuteront qu'en 2020 et 2021.

Le groupe winterthourois a expliqué que la demande pour les machines textiles se situait à un faible niveau au troisième trimestre, en raison de surcapacités, du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et d'autres incertitudes géopolitiques.

La division Machines et Systems a subi le plus important recul, ses entrées de commandes chutant de 41%, tandis que les unités Composants (-15%) et Après-vente (-14%) ont affiché des replis moins impressionnants.

Elément positif, Rieter devrait bénéficier cette année d'un apport exceptionnel d'environ 60 millions d'euros issu de la cession d'un terrain à Ingolstadt, en Allemagne. Le résultat d'exploitation (Ebit) et le bénéfice net annuels devraient donc s'afficher en forte hausse par rapport à 2018.

Au vu de la faiblesse des commandes, le chiffre d'affaires est par contre attendu en nette baisse, tout comme le résultat des activités courantes.

Le patron de Rieter, Norbert Klapper, a néanmoins affiché son optimisme pour le quatrième trimestre. "Nous sommes en train de transformer le grand intérêt pour nos machines en commandes", notamment après le salon de la branche Itma, qui s'est tenu en juin à Barcelone, a dit le patron lors d'une téléconférence.

M. Klapper a également fait le point sur les mesures de restructuration. Le groupe a ainsi réduit depuis fin 2018 ses effectifs de 1100 à 4620 postes.

Ces chiffres avaient un effet négatif sur l'action Rieter, qui reculait de 4,0% à 131,70 francs suisses à la Bourse suisse. L'indice élargi SPI abandonnait quant à lui 0,25% à 10h40.

al/vj