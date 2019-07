Rieter plonge dans les chiffres rouges au 1er semestre

Zurich (awp) - Le fabricant de machines textiles Rieter a plongé dans les chiffres rouges au premier semestre, tandis que recettes et entrées de commandes ont bu la tasse. La direction a confirmé dans la foulée une performance toute aussi morose pour l'ensemble de l'année.

Les entrées de commandes ont chuté de 26% sur un an à 378,3 millions de francs suisses et le chiffre d'affaires a perdu 19% à 416,1 millions sur les six premiers mois de l'exercice, a annoncé Rieter jeudi dans un communiqué.

La rentabilité a également été affectée, le résultat d'exploitation (Ebit) passant en négatif à 1,2 million de francs suisses, après un excédent de 14,1 millions au premier semestre 2018. Le groupe winterthourois a inscrit une perte nette de 3,8 millions, après un bénéfice net de 10,9 millions.

Alors que commandes et ventes ont dépassé les attentes des analystes interrogés par AWP, l'Ebit, attendu à +0,8 million, a manqué le coche.

Ces chiffres ne constituent pas une surprise, la direction ayant précédemment indiqué s'attendre au premier semestre à un "net recul" des ventes, de l'Ebit et du résultat net.

La situation ne devrait guère être plus reluisante pour l'ensemble de l'année, Rieter tablant sur "une forte baisse" des ventes, du résultat d'exploitation et net, sans plus de précision.

