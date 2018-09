Rimini Street : Pat Phelan, analyste chevronnée de Gartner, rejoint Rimini Street, en tant que vice-présidente des études de marché

L'analyste de premier plan des logiciels et support d’entreprises apporte à la Société et à ses clients ses innombrables connaissances, sa vaste expérience et ses nombreux points du vue sur l’industrie

Rimini Street, Inc, (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de produits et services liés aux logiciels d’entreprise, et prestataire numéro un de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd’hui la nomination de Pat Phelan au poste de vice-présidente des études de marché.

À ce nouveau poste, Pat Phelan va être chargée des études de marché des logiciels d’entreprise, dont les stratégies en matière d’applications et de technologie, le support des fournisseurs de logiciels, le support tiers, les tendances en matière de leadership informatique et l’optimisation informatique. Elle va également soutenir la planification stratégique, les discussions avec la haute direction, le développement de l’activité et l’exécution commerciale en fournissant aux bénéficiaires de licences logicielles des informations stratégiques aussi bien quantitatives que qualitatives.

« En tant qu’analyste de Gartner, j’étudie de près Rimini Street depuis sa création en 2005, notamment avec son introduction en bourse en 2017, et je l’ai vue devenir le premier et unique fournisseur de support logiciel tiers aux entreprises cotées en bourse. Au cours de cette période, j’ai conseillé des centaines de clients qui envisageaient de quitter les méga-fournisseurs pour passer au support de Rimini Street, et j’ai toujours été impressionnée par la vision, la stratégie, le modèle économique et l’exécution de la Société », a déclaré Pat Phelan. « La proposition de valeur de l’offre de Rimini Street - consistant en un support de niveau premium générant jusqu’à 90 % d’économies par rapport au support des fournisseurs de logiciels, ainsi que de l’offre de produits et services permettant de moderniser, faire évoluer, sécuriser et exploiter l’environnement logiciel d’entreprise hybride d’un client dans son propre centre de données et sur le cloud - offre une alternative disruptive et convaincante aux offres traditionnelles, coûteuses et de moindre valeur des fournisseurs de logiciels et autres tiers. »

« Sa croissance et l’enthousiasme de ses clients de renom place clairement Rimini comme leader sur le marché mondial du support logiciel tiers d’entreprise. Aujourd’hui, Rimini Street apporte aux titulaires de licences de logiciels d’entreprise une vision du support encore plus innovante et intelligente sur une plateforme élargie de produits pris en charge, comprenant les produits SaaS tels que Salesforce.com - lesquels sont tous conçus afin d’aider les clients à exploiter l’informatique pour favoriser un avantage compétitif et la croissance. Je voulais faire partie de l’exécution de cette vision passionnante et qui révolutionne un peu plus le marché traditionnel des logiciels d’entreprise », a poursuivi Pat Phelan.

Pat Phelan apporte sa vaste expertise du secteur des logiciels d’entreprise à Rimini Street.

Pat Phelan bénéficie de plus de 37 années d’expérience des applications progicielles dans divers secteurs, dont notamment les fabricants, les cabinets de service et agences du gouvernement. Juste avant de rejoindre Rimini Street, Pat Phelan a passé 18 années auprès de Gartner, un cabinet international d’analystes, où elle a occupé le poste de vice-présidente des études sur les logiciels d’entreprise et les produits ERP ; elle était de plus l’analyste principale couvrant le support logiciel tiers d’entreprise. Au cours des années qu’elle a passées chez Gartner, Phelan a fourni aux DSI et responsables informatiques des études et conseils sur les stratégies et options relatives à la gestion du cycle de vie et des coûts des applications d’entreprise, et a publié près de 300 rapports d’étude sur de nombreux sujets affectant le marché des logiciels d’entreprise. Avant Gartner, Pat Phelan dirigeait l’activité des systèmes RH chez Grant Thornton, et a aidé à créer une activité des systèmes RH chez Ernst & Young. Elle a débuté sa carrière informatique au sein de la Marathon Oil Company en tant qu’analyste système réalisant la conception personnalisée des systèmes.

« Pat Phelan apporte d’innombrables connaissances, ainsi qu’une vaste expérience et de nombreux points de vue sur le secteur des logiciels d’entreprise qui bénéficieront à la Société ainsi qu’à nos clients, à l'heure où nous poursuivons le développement de notre portefeuille de support et produits logiciels. Nous sommes ravis de la compter parmi nos rangs », a déclaré Seth A. Ravin, PDG de Rimini Street.

Pour télécharger le dernier livre blanc rédigé par Pat Phelan, intitulé « The World of Enterprise Applications is Changing – Is It Time to Reroute Your ERP Roadmap? », cliquez ici.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et le premier fournisseur de services de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP. Depuis 2005, la Société redéfinit les services de support de logiciels d’entreprise avec un programme innovant et primé permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP et d’autres fournisseurs de logiciels d’entreprise d’économiser jusqu’à 90 % du total de leurs coûts de maintenance. Les clients peuvent continuer à utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans. Plus de 1 620 organisations globales du classement Fortune 500, du marché intermédiaire et du secteur public, ainsi que d’autres organisations de secteurs très divers dépendent actuellement de Rimini Street comme fournisseur de support tiers de confiance. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com, suivez @riministreet sur Twitter, et rejoignez Rimini Street sur Facebook et LinkedIn. (C-RMNI)

