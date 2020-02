RingCentral : en nette hausse, un broker en soutien

Données financières (USD) CA 2020 1 133 M EBIT 2020 109 M Résultat net 2020 -126 M Trésorerie 2020 4,33 M Rendement 2020 - PER 2020 -161x PER 2021 -226x VE / CA2020 16,2x VE / CA2021 13,1x Capitalisation 18 306 M Graphique RINGCENTRAL, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RINGCENTRAL, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 236,16 $ Dernier Cours de Cloture 212,61 $ Ecart / Objectif Haut 23,2% Ecart / Objectif Moyen 11,1% Ecart / Objectif Bas -17,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Vladimir G. Shmunis Chairman & Chief Executive Officer Anand Eswaran President & Chief Operating Officer Mitesh Dilip Dhruv Chief Financial Officer Vlad Vendrow Chief Technology Officer Trevor Schulze Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RINGCENTRAL, INC. 26.05% 17 740 ORACLE CORPORATION 3.28% 171 000 SAP AG 2.78% 155 598 INTUIT INC. 13.67% 74 612 SERVICENOW, INC. 21.41% 64 416 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 17.68% 22 173