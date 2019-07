Rio Tinto : Credit suisse passe à la vente

24/07/2019 | 10:29

Précédemment 'neutre' sur l'action du groupe minier australo-britannique Rio Tinto, Credit suisse est passé à la vente ('sous-performance') sur ce titre qui, depuis le début de l'année, s'est adjugé 30%. L'objectif de cours est ajusté de 4.340 à 4.300 pence, soit un potentiel de baisse de 7%.



Après la solide performance de l'action Rio Tinto depuis le dernier réveillon, Credit suisse estime que les prix du minerai de fer, matière première clé pour le groupe avec ses mines australiennes, 'est proche d'un point de retournement'. Eléments cités : le ralentissement du rythme du déstockage dans les ports chinois combiné à une reprise de l'offre.







