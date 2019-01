Rio Tinto : UBS toujours positif, rachats d'actions en vue

04/01/2019 | 10:34

UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action du mineur australo-britannique Rio Tinto en raison des rachats d'actions à venir. L'objectif de cours à 12 mois de 4.600 pence, également maintenu, augure d'un potentiel de hausse de l'ordre de 25%.



'Nous prévoyons une croissance modeste de la demande de minerai de fer ainsi qu'une discipline continue de l'offre qui devrait déboucher sur des cours d'environ 65 dollars la tonne en 2019', indique une note de recherche. Le fer est la principale matière première extraite par le groupe.



Certes, reconnaît UBS, des statistiques récentes comme les indices PMI chinois accroissent le risque pesant sur la demande, 'mais les tensions liées à la guerre commerciale paraissent avoir diminué', ajoute une note. En outre, le groupe s'est déjà engagé à racheter pour 1,7 milliard de dollars américains de ses propres titres d'ici février 2020, et UBS s'attend à ce qu'il annonce 4,6 milliards de rachats supplémentaires lors de la présentation des comptes annuels, le 27 février, après plusieurs cessions, notamment celle des parts de la mine de cuivre indonésienne de Grasberg. Enfin, Rio Tinto se distingue également par sa génération de trésorerie, évaluée entre un et deux milliards pour 2e semestre 2018.



Au total, 'nous nous attendons à ce que Rio Tinto retourne entre 8 et 13 milliards de dollars à ses actionnaires durant les 12 mois qui viennent, soit entre 10 et 15% de sa capitalisation boursière', termine UBS, ce qui devrait soutenir le titre malgré l'incertitude macroéconomique.





