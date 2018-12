Rio Tinto : La valeur du jour en Europe RIO TINTO déploie des trains automatisés transportant les minerais de fer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rio Tinto 1(+1,50% à 3 767 pence) a déployé avec succès AutoHaul, un programme de 940 millions de dollars axé sur l'automatisation des trains transportant le minerai de fer vers les installations portuaires de Rio Tinto dans la région de Pilbara, en Australie occidentale. Celui-ci établit ainsi le plus grand robot au monde et le premier réseau ferroviaire automatisé pour le transport de marchandises lourdes sur de longues distances.Depuis la première expédition chargée en juillet, Rio Tinto a augmenté le nombre de voyages autonomes dans ses exploitations de minerai de fer de classe mondiale en Australie-Occidentale avec plus d'un million de kilomètres parcourus en autonomie."L'automatisation d'un réseau ferroviaire de cette taille et de cette envergure dans un endroit éloigné comme le Pilbara a été un défi de taille, mais les premiers résultats indiquent qu'il est possible d'améliorer considérablement la productivité, d'accroître la flexibilité du système et de réduire les goulots d'étranglement", a déclaré Ivan Vella, directeur général de Rio Tinto Iron Ore Rail, Port & Core Services.Concernant ses perspectives, Rio Tinto annonce affiner ses opérations autonomes."Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les conducteurs pendant cette période et nous ne prévoyons pas faire de licenciements en 2019 à la suite du déploiement de AutoHaul", a précisé le groupe dans un communiqué.