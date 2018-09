Rio Tinto : Norsk Hydro renonce au rachat de certains actifs

14/09/2018 | 17:41

Rio Tinto annonce ce vendredi avoir été informé par le producteur d'aluminium norvégien Norsk Hydro qu'il retirait son offre d'acquisition concernant la fonderie ISAL en Islande.



Rappelons qu'en février 2018, Norsk Hydro avait formulé une offre ferme visant l'acquisition de cette usine islandaise. Un accord avait même été signé en juin.



L'opération concernait également une participation à hauteur de 53,3% dans l'usine d'anodes Aluchemie aux Pays-Bas et une participation de 50% dans une usine de fluorure d'aluminium en Suède.



Norsk Hydro a décidé de demander la résiliation de la transaction car les régulateurs européens ont pris plus de temps que prévu pour approuver la transaction, est-il précisé. Un accord de résiliation a été signé par les deux parties.





