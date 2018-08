Rio Tinto : chute après ses semestriels

01/08/2018 | 13:29

Rio Tinto s'affaisse de 4,6% à Londres, après la publication d'un EBITDA sous-jacent en hausse de 2% à 9,2 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année, mais d'un cash net des activités opérationnelles en chute de 17% à 5,2 milliards.



'Les chiffres du premier semestre de Rio se sont montrés faibles, mais ils se sont engagés à redistribuer les recettes de cessions aux actionnaires, le calendrier précis et la forme restant à déterminer', souligne-t-on chez UBS.



En effet, la compagnie minière anglo-australienne a fait part de son intention de rendre 7,2 milliards de dollars à ses actionnaires, dont 3,2 milliards provenant des activités et quatre milliards de cessions d'actifs.



