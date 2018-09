Rio Tinto : dans le vert, un broker en soutien

10/09/2018 | 13:25

Rio Tinto gagne 0,6% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Londres, soutenu par JPMorgan qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' malgré un objectif de cours abaissé, mettant en avant une décote de valorisation par rapport à ses pairs.



Le broker pointe aussi, à court terme en Chine, l'assouplissement fiscal, les investissements en infrastructures et des mesures contre la pollution qui devraient selon lui doper la demande en minerai de fer australien de haute qualité.



