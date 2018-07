Rio Tinto : et le gouvernement du Québec renforcent leur partenariat historique

Rio Tinto et le gouvernement du Québec ont renouvelé leur partenariat historique et réaffirment leur engagement vis-à-vis les opérations de classe mondiale au Québec.

Des membres de la communauté et des employés de différentes générations se sont joints à Rio Tinto et au gouvernement du Québec pour l'annonce de ce renouvellement de partenariat historique. Celui-ci marque près d'un siècle de collaboration permettant au Québec d'offrir de l'aluminium de haute qualité sur le marché nord-américain.

Ce nouveau partenariat, qui remplace l'entente conclue en 2006, permet à Rio Tinto de poursuivre ses opérations à la raffinerie Vaudreuil et à l'usine d'électrolyse Arvida. L'extension de l'usine Arvida a été rendue possible grâce aux permis octroyés par le gouvernement et par la continuité du contrat énergétique à des tarifs préférentiels.

« Cette entente permet à Rio Tinto d'investir avec confiance la somme de 250 millions de dollars canadiens afin de prolonger la vie de sa raffinerie d'alumine Vaudreuil. Elle permet également à Rio Tinto d'investir la somme de 200 millions de dollars canadiens, ce qui permettra également de poursuivre les activités de l'usine d'électrolyse Arvida », a déclaré Alf Barrios, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium. Cette entente sert également de levier pour d'éventuelles opportunités de croissance tout en offrant une souplesse en matière d'investissement. En effet, Rio Tinto étudie présentement plusieurs projets incluant l'augmentation de production, notamment de produits à valeur ajoutée, tout en favorisant la recherche et le développement dans la région.

« Le renouvellement de ce partenariat durable et porteur d'avenir avec le gouvernement du Québec permettra aux opérations d'aluminium alimentées par l'hydroélectricité dans la région de jouer un rôle de premier plan dans la production d'aluminium à faible empreinte carbone », a déclaré M. Barrios.

« Nous continuerons de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec en explorant les différentes avenues d'investissements possibles et en renforçant notre position concurrentielle, tout cela afin de répondre à la demande croissante d'aluminium provenant des clients nord-américains. » a déclaré Gervais Jacques, directeur exécutif, Opérations - Atlantique, Rio Tinto Aluminium.

Notes à l'intention de l'éditeur

Les activités de Rio Tinto au Québec remontent à plus de 100 ans.

Rio Tinto compte plus de 8 000 employés au Québec, investit plus de 10 millions de dollars canadiens par année dans des partenariats avec la communauté et a versé 215 millions de dollars canadiens en cotisations sociales en 2017.

Ce renouvellement d'entente de partenariat avec le gouvernement du Québec remplace l'entente conclue en 2006 et demeure en vigueur jusqu'en 2025.

Elle favorise la compétitivité des opérations de classe mondiale de Rio Tinto dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, avec des avantages, qui incluent :

Octroi de permis pour prolonger la vie de la raffinerie d'alumine Vaudreuil et de l'usine d'électrolyse Arvida

Maintien des conditions énergétiques à des taux préférentiels pour l'usine d'électrolyse Arvida

Un nouveau système pour la comptabilisation des surplus et déficits en hydroélectricité

Une plus grande souplesse pour des programmes d'investissements futurs.

Cette entente donne confiance à Rio Tinto pour la réalisation de plusieurs investissements clés dans ses opérations au Québec :

Investissement de 250 millions de dollars canadiens en vue de prolonger la vie de la raffinerie d'alumine Vaudreuil au-delà de 2022

Prolongation des activités de l'usine d'électrolyse Arvida au-delà de 2020 grâce à un investissement de 200 millions de dollars canadiens

Ensemble, ces deux établissements comptent environ 2 000 personnes.

Rio Tinto évalue les options d'investissement potentielles incluant :