Rio Tinto : investissement dans un projet minier en Arizona

15/04/2019 | 11:22

Rio Tinto annonce avoir approuvé un plan d'investissement de 302 millions de dollars dans un projet de mine de cuivre dans l'Etat américain d'Arizona, visant à accroitre la production à partir d'un dépôt existant.



Avec cet investissement, qui financera notamment des forages et études supplémentaires, Rio Tinto et son partenaire BHP Billiton auront investi plus de deux milliards de dollars pour développer et opérer le projet depuis 2004.



La compagnie minière anglo-australienne souligne que lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, cette mine sera en mesure de répondre potentiellement à près du quart de la demande en cuivre aux Etats-Unis.



