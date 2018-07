Rio Tinto : proposera de l’aluminium produit de façon responsable, certifié par une autorité indépendante

Rio Tinto est la première entreprise du secteur des mines et des métaux au monde à recevoir la certification en vertu de la Norme de traçabilité du secteur de l'aluminium, accordée par l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Grâce à cette certification, les clients qui achètent de l'aluminium de Rio Tinto peuvent être assurés qu'il a été produit dans le respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus rigoureuses, ce qui constitue un avantage concurrentiel pour Rio Tinto.

Cette nouvelle certification confirme l'engagement de Rio Tinto en matière d'extraction et de production responsables grâce à une vérification indépendante de la traçabilité des matières à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Cette dernière englobe l'extraction de la bauxite aux opérations de Rio Tinto à Gove, l'affinage de l'alumine, l'électrolyse de l'aluminium et les activités menées dans les centres de coulée du Québec, au Canada.

« L'obtention de cette certification prouve que Rio Tinto est déterminé à respecter les normes de production internationales les plus élevées et à garantir à l'acheteur final que l'aluminium contenu dans ses produits a été fabriqué de façon responsable » déclare Alf Barrios, chef de la direction, Rio Tinto Aluminium.

« L'aluminium joue un rôle clé : c'est une matière de choix pour réduire l'empreinte carbone et accroître le recyclage d'un large éventail de produits finaux, depuis l'emballage des aliments jusqu'aux immeubles, en passant par les avions, les voitures, les téléphones mobiles et les ordinateurs. »

Rio Tinto a dirigé la mise en place de la certification de production responsable dans le secteur de l'aluminium à titre de membre fondateur de l'ASI, en collaboration avec des clients et plusieurs parties prenantes.

« Selon nous, l'aluminium certifié durable constitue un atout distinctif pour Rio Tinto, car les clients tiennent de plus en plus à s'assurer que les métaux ont été produits de façon responsable. La certification de l'ASI permettra de créer de la valeur pour Rio Tinto et ses clients, car nous croyons qu'un changement fondamental touchera la demande de ces produits » explique Tolga Egrilmezer, vice-président, Ventes et marketing, Rio Tinto Aluminium, et membre du conseil de l'ASI.

« Nous saluons Rio Tinto pour son engagement à l'égard de la mission de l'ASI depuis son entrée à titre de membre fondateur, et le félicitons d'être le premier producteur à obtenir les deux certifications en vertu des normes de l'ASI.La certification en vertu de la Norme de traçabilité prouve la capacité de l'ASI à créer un impact grâce à l'adoption volontaire de son programme. Nous espérons que l'exemple positif que donnent les producteurs en amont, comme Rio Tinto, se transposera en aval dans les secteurs qui utilisent l'aluminium, comme ceux de l'automobile, de la construction et de l'emballage. » déclare Fiona Solomon, chef de la direction de l'ASI.

Notes à l'intention de l'éditeur

Rio Tinto produit, dans ses usines d'électrolyse canadiennes, de l'aluminium d'une qualité qui compte parmi les plus élevées et dont l'empreinte carbone est l'une des plus faibles au monde, et a lancé en 2016 RenewAlMC, le premier aluminium certifié à faible empreinte carbone.

Rio Tinto a reçu en avril la première certification en vertu de la Norme de performance de l'ASI - plus haute reconnaissance internationale en ce qui concerne les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Cette certification englobe cinq usines d'électrolyse de l'aluminium, son affinerie d'alumine Vaudreuil, ses centres de coulée ainsi que ses installations portuaires et ferroviaires du Québec, au Canada.

La Norme de traçabilité accordée par l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) prévoit une vérification indépendante de la traçabilité des matières à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement de ces opérations.

Rio Tinto mène maintenant des activités d'audit et de certification de ses autres établissements de production d'aluminium à l'échelle mondiale en collaboration avec l'ASI.

L'ASI est un organisme de normalisation et de certification multipartite et sans but lucratif d'envergure mondiale. Ses activités visent à favoriser la production et l'approvisionnement responsables de l'aluminium à toutes les étapes de la chaîne de valeur. L'ASI a publié sa Norme de performance et sa Norme de traçabilité en décembre 2017.

L'ASI compte plus de 60 membres de premier plan appartenant à divers secteurs : sociétés civiles, entreprises des secteurs de l'extraction de la bauxite, de l'affinage de l'alumine, de l'électrolyse de l'aluminium, de la fabrication de produits semi-finis, de la fabrication de produits, de composantes et de biens commerciaux et de consommation, notamment les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'emballage, ainsi qu'associations sectorielles et autres membres qui soutiennent l'organisme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ASI, visitez le site aluminium-stewardship.org.