Rio Tinto récompense les actionnaires après une hausse du bénéfice semestriel

Sydney (awp/afp) - Le géant minier anglo-australien Rio Tinto a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 33% au premier semestre à la faveur du rebond des matières premières, et annoncé un dividende intérimaire record ainsi qu'un nouveau rachat d'actions.

Rio Tinto a enregistré lors des six premiers mois de l'année un bénéfice net de 4,38 milliards de dollars. Les bénéfices sous-jacents (retraités avant impôt, et éléments exceptionnels), mesure privilégiée par le deuxième plus grand minier du monde, ont progressé de 12% à 4,42 milliards de dollars.

"Nous publions à nouveau des résultats solides", a déclaré le directeur général du groupe, Jean-Sébastien Jacques.

"Nous allons continuer (...) de renforcer notre portefeuille pour maintenir un bilan financier solide afin de fournir aux actionnaires des rendements supérieurs à court, moyen et long terme", a-t-il ajouté.

Le groupe a annoncé un dividende intérimaire de 127 cents, pour un total de 2,2 milliards de dollars, contre 110 cents au premier semestre 2017.

Rio Tinto a par ailleurs annoncé un nouveau rachat d'actions pour un milliard de dollars.

Comme les autres groupes miniers, Rio Tinto bénéficie du rebond des prix de sa principale matière première, le minerai de fer, qui rentre dans la composition de l'acier, et qui s'était auparavant effondré à cause de l'excès d'offre et de l'essoufflement de l'économie chinoise.

Le géant minier dispose en outre de beaucoup de liquidités après s'être séparé de nombreux actifs dans le secteur du charbon, dans le cadre d'une vaste stratégie de désengagement de cette matière première.

Rio Tinto a promis que les cinq milliards de dollars récoltés de ces ventes seraient, une fois les taxes payées, reversées aux actionnaires sous une forme qui reste à déterminer.

Le groupe a indiqué que la vente de ses derniers actifs dans le charbon dans l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, pour une valeur de 3,95 milliards de dollars, qui avait été annoncée il y a quelques mois, était désormais bouclée.

Avec ces cessions, le groupe tourne la page du charbon pour se focaliser sur des matières premières comme le cuivre, l'aluminium ou encore le minerai de fer.

Le marché a salué ces résultats, le titre RIO Tinto terminant mercredi en hausse de 0,55% à 81,65 dollars australiens à la Bourse de Sydney.

