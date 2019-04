Rio Tinto : réduit ses prévisions relatives au minerai de fer

16/04/2019 | 09:32

A l'occasion de son point d'activité trimestriel, le géant minier australo-britannique Rio Tinto a écrêté ses prévisions annuelles relatives au minerai de fer, sa principale matière première.



Au 1er trimestre, la production de minerai de fer du complexe australien de Pilbara a reculé de 12% à 76 millions de tonnes, et les expéditions de 21% à 69,1 millions de tonnes.



En cause : 'les perturbations météorologiques de mars (dont des cyclones, ndlr) et l'incendie survenu à Cape Lambert A en janvier ont eu une incidence importante', explique le groupe, qui ajoute que 'ces événements auront un impact sur les performances du deuxième trimestre.'



En conséquence, Rio Tinto abaisse ses prévisions : sur l'ensemble de 2019, les expéditions de fer de Pilbara, précédemment attendues entre 338 et 350 millions de tonnes, devraient désormais se situer entre 333 et 343 millions de tonnes. Soit une diminution de 1,7% en milieu de fourchette.



'La performance opérationnelle de nos autres activités a été robuste durant le trimestre, et généralement supérieure à celle de l'année précédente', a déclaré le directeur général de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques.







