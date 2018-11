Rio Tinto : une nouvelle mine dans la région de Pilbara

29/11/2018 | 09:23

Rio Tinto va développer le projet de mine de fer de Koodaideri, dans la région stratégique de Pilbara, à l'Ouest de l'Australie, ce qui devrait mobiliser 2,6 milliards de dollars américains (environ 2,3 milliards d'euros au cours du jour).



La construction des installations minières, qui comprennent une ligne de chemin de fer de 166 km, devrait commencer 'l'année prochaine' et s'achever fin 2021, indique le groupe minier anglo-australien. Une fois ces travaux terminés, le site devrait pouvoir produire annuellement 43 millions de tonnes de minerai.



'L'intensité capitalistique' du site est de l'ordre de 60 dollars par tonne de minerai et par an, niveau jugé 'hautement compétitif pour une nouvelle mine' étant donné l'importance des infrastructures requises.





