Rio Tinto : une production solide en 2018

18/01/2019 | 12:17

Le groupe Rio Tinto a détaillé ce jour ses différentes performances en matière de production pour le quatrième trimestre 2018 et l'ensemble de l'année.



Ainsi, la production d'aluminium a diminué de 1% au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2017, pour atteindre 3,5 millions de tonnes sur l'ensemble de l'année 2018 (-3% par rapport à 2017). Par ailleurs, la production de minerai de fer de Pilbara, a reculé au quatrième trimestre de 1%, mais elle a augmenté de 2% sur 2018 en année complète. De plus, la production de cuivre était 33% plus élevée en 2018 qu'en 2017.





