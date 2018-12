Rio étudie l'IPO de sa filiale canadienne de minerai de fer

L'entreprise a engagé les banques d'investissement Royal Bank of Canada, Credit Suisse et JPMorgan Chase pour diriger l'IPO d'Iron Ore Company of Canada (IOC), ont-elles précisé.

Le deuxième groupe minier mondial coté en Bourse vise une valorisation d'environ quatre milliards de dollars (3,50 milliards d'euros), ont-elles ajouté.

L'IPO dépendra de l'amélioration des conditions de marché, ont-elles dit.

Les marchés mondiaux, qui connaissent une volatilité élevée, ont chuté en raison d'inquiétudes liées aux risques géopolitiques et à la croissance économique.

Un porte-parole de Rio s'est refusé à tout commentaire.

Iron Ore Company of Canada (IOC), qui opère à Terre-Neuve-Labrador, est un important producteur de minerai de fer du pays.

Rio Tinto en détient 58,7%, le japonais Mitsubishi 26,2% et Labrador Iron Ore Royalty Canada 15,1%.

IOC a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars en 2017.

L'activité de minerai de fer, qui génère la majeure partie des bénéfices de Rio, a fourni de confortables marges ces dernières années, mais ses perspectives sont incertaines car la Chine, qui en est le principal acheteur, devrait privilégier le recyclage à l'importation de matières premières.

