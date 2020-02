La valeur du jour en Europe RIO TINTO : résultats opérationnels solides en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rio Tinto abandonne 0,5% à 3 896,50 pence après la publication de ses résultats 2019. Le géant minier anglo-australien a réalisé l'an dernier un bénéfice net en baisse de 41% à 8,01 milliards de dollars, pénalisé par une base de comparaison exceptionnellement défavorable et des dépréciations d'actifs en Mongolie et en Australie. Pour autant, d'un point de vue opérationnel, la multinationale a tiré son épingle du jeu grâce à un bon contrôle de ses coûts et un portefeuille d'actifs rentables.Ainsi, l'Ebitda "sous-jacent" a progressé de 17% à 21,197 milliards de dollars et le free cash flow généré sur l'exercice a bondi de 31% à 9,158 milliards.De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 43,2 milliards, soutenu par la hausse du cours du minerai de fer.Dans son communiqué, Rio Tinto a assuré qu'à date, le coronavirus n'avait pas perturbé ses livraisons.La multinationale a enfin annoncé viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. En 2030, ses émissions de CO2 auront baissé de 15% par rapport à leur niveau de 2018.Pour atteindre l'objectif, le groupe investira notamment environ un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années sur des projets "en lien avec le climat ".