Rio Tinto : en hausse, boosté par un analyste

Le titre Rio Tinto avance de +1,7% à Londres et de +3,7% à New York, boosté par l'analyste Jefferies, lequel a annoncé revoir sa recommandation sur le titre Rio Tinto, passant de neutre à achat.



Jefferies était passé à neutre en août, en raison de l'escalade de la guerre commerciale et de facteurs de demande saisonnière.



'Notre analyse suggère que la force du FCF de Rio Tinto tout au long du cycle devrait générer un dividende favorable, même dans le cas d'un cycle faible (rendement maximal de 5% sur le cours actuel de l'action). Son FCF est résilient car les investissements varient fortement et ses actifs à faible coût génèrent des liquidités, même sur des marchés faibles', apprécie le broker.



Jefferies positionne ainsi sa cible à 57 dollars.



