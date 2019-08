RISO KAGAKU : dévoile VALEZUS, une nouvelle marque destinée au marché de l'impression de production

Données financières (JPY) CA 2020 83 000 M EBIT 2020 3 250 M Résultat net 2020 2 350 M Trésorerie 2020 15 330 M Rendement 2020 3,62% PER 2020 25,3x PER 2021 23,3x VE / CA2020 0,52x VE / CA2021 0,51x Capitalisation 58 852 M Graphique RISO KAGAKU CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RISO KAGAKU CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 1 657,00 JPY Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Akira Hayama President & Representative Director Yasunobu Takahashi Director & General Manager-Manufacturing Yoshiomi Narumiya Director, GM-Sales & Head-Real Estate Business Shoichi Ikejima Director, GM-Corporate & Head-Compliance Kenji Oshima Director & General Manager-Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RISO KAGAKU CORPORATION 0.36% 548 CANON INC -5.24% 27 498 FUJIFILM HOLDINGS CORP 8.78% 17 515 RICOH CO LTD -10.03% 6 342 XEROX CORP --.--% 6 180 INGENICO GROUP 76.10% 5 921