La valeur du jour à Wall Street - RITE AID : les actionnaires contusionnés après l'abandon de la fusion avec Albertsons

Les actionnaires de Rite Aid vont devoir panser leurs plaies boursières. L’action du réseau de pharmacies décroche de 10,34% à 1,56 dollars à la suite de l’abandon de son rachat par le distributeur américain Albertsons pour 24 milliards de dollars, dette incluse. Les deux groupes avaient annoncé en février de cette année avoir trouvé un accord définitif de fusion, mais celui-ci a été contesté par plusieurs des principaux actionnaires de la cible.Ils n'avaient pas été convaincus par les arguments en faveur du rapprochement, notamment qu'il était nécessaire pour contrer la concurrence d'Amazon.com. Ils jugeaient également que la transaction sous-valorisait la cible."Bien que nous croyons aux mérites de la combinaison avec Albertsons, nous avons entendus les opinions exprimés par nos actionnaires et nous nous engageons à aller de l'avant et à mettre en œuvre notre plan stratégique en tant que société indépendante", a déclaré le PDG de Rite Aid, John Standley.Un accord mutuel a été trouvé à propos de cet abandon et aucune des parties ne sera dédommagée.