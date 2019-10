Robertet : Midcap Partners n'est plus à l'achat

10/10/2019 | 10:07

Le bureau d'études parisien Midcap Partners a révoqué son conseil d'achat sur l'action Robertet, qui a pris 38% depuis fin 2018 et 124% en trois ans, et se montre désormais neutre sur le dossier. L'objectif de cours est ajusté de 740 à 766 euros.



Toujours positive depuis 2008, la croissance organique du spécialiste des ingrédients aromatiques a atteint 6% en moyenne annuelle depuis lors, saluent les spécialistes, mais elle devrait maintenant se tasser.



'Le parcours du titre a connu un rallye exceptionnel et a besoin de souffler', ajoutent les analystes, qui reconnaissent cependant au dossier un caractère spéculatif après l'irruption de Firmenich.





