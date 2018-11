DECLARATION DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 08/11/2018 18:00

RESULTATS 2017

PRINCIPAUX INDICATEURS (en millers d'euros ) 2017 2016 variation CHIFFRE D'AFFAIRES 504 398 468 288 7,71 % EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( Ebitda ) 85 153 76 197 11,75 % RESULTAT COURANT 67 210 59 584 12,80 % RESULTAT NET ( part du Groupe ) 48 536 41 640 16,56% CAPITAUX PROPRES ( part du Groupe ) 364 506 345 893 5,38 % TRESORERIE COURANTE NETTE ( * ) -22 625 -23 074 -1,95 % ACTIFS COURANTS - PASSIFS COURANTS 265 206 226 703 16,98 % ( * ) Trésorerie nette = trésorerie et équivalents de trésorerie + autres actifs financiers courants - dettes financières

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 24 avril 2018 et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le rapport des Commissaires aux Comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel qui sera disponible sur le site www.robertet.com le 27 avril 2018.

2017 aura été une année de plein accomplissement des objectifs du Groupe qui aura dépassé les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance plus forte des résultats.

Plus que jamais, il y a lieu d'attribuer cette régularité de performances à la juste stratégie de Robertet, fondée sur sa spécialisation dans le domaine des produits aromatiques naturels héritée d'une longue histoire de gestion cohérente et d'enrichissement permanent de ses connaissances.

L'année 2017 aura également été celle pendant laquelle se sont construits de nombreux projets toujours dans le core business du Groupe.

Ainsi, la nouvelle Division, Robertet Health and Beauty évolue favorablement, même si elle est encore d'importance modérée mais dans un secteur à haute valeur ajoutée . Les bases d'une saine croissance sont bien en place.

La Division Matières Premières naturelles a connu une croissance significative de 10,6% avec des performances assez spectaculaires aux Etats Unis sur des marchés encore inconnus, il y a à peine quelques années.

De très bons résultats de cette division dans des pays comme la Chine démontrent qu'elle joue à plein son vecteur de différenciation sur des produits innovant tout en maintenant et développant sa présence assidue et permanente auprès de clients de l'industrie de la Parfumerie les plus prestigieux .

Tout ceci va avec le renforcement de son pôle de produits biologiques et les investissements du Groupe pour un sourcing adéquate et pour la traçabilité totale des produits promus.

Cette recherche de croissance se retrouve également dans la Division Parfumerie en recherchant systématiquement les nouveaux clients/nouveaux produits. La progression de ses ventes de plus de 12% est un bon résultat dans un secteur difficile où Robertet a à faire à des clients internationaux des plus importants dont les exigences sont en constante augmentation.

La Division Aromes a eu des performances inférieures à celles du Groupe , essentiellement due au fait que l'activité américaine soit très largement tournée vers l'industrie des boissons sucrées qui traverse une phase de ralentissement et dont les principaux acteurs de l'industrie alimentaire ont mis en place des plans de réduction de coûts importants . C'est sans doute pour la première fois que la filiale américaine est en baisse , même modérée (moins 2,2%) .

Par contre, la Division Aromes de Grasse a réalisé des ventes en progression de 12%.

Le développement sur les marchés asiatiques a été rapide et en lien avec les investissements prioritaires réalisés sur cette zone , même si cela ne peut se faire sans une assise solide dont dispose Robertet sur les principaux marchés mondiaux que sont l'Europe occidentale et les Etats Unis , qui regroupent les principaux centre de développement et de décision des clients les plus importants et où sont localisés la majeur partie des actifs de Robertet , sa recherche et son management mais également ses ressources financières et centres de profits .

Les budgets d'investissements élevés sur ces pays en sont une illustration.

De même, la répartition mondiale du chiffre d'affaires consolidé en témoigne. L'Europe demeure prépondérante avec 35 % du chiffre d'affaires, les Etats Unis sont à 31 %, l'Asie 18 %, l'Amérique Latine et du sud à 11% et la zone Moyen Orient - Afrique à 5 %.

ROBERTET GRASSE, société mère du Groupe détient la totalité de ses participations et demeure le principal centre de ressources industrielles et de Service .

Son chiffre d'affaires s'est établi à 182 millions d'euros en progression de 10%, en grande partie sur des marchés matures.

La Division Matières Premières est en hausse de 11%, la Parfumerie de 5% et les Aromes de 12%.

Les comptes sociaux révèlent un haut niveau de performances et une forte croissance des résultats retraités en mode consolidation soit à un rythme sensiblement plus rapide que les autres sociétés du Groupe.

Les couts sont bien maitrisés et les investissements de croissance, prélevés sur la trésorerie sont à un très haut niveau.

CHARABOT. Ses résultats viennent après une année 2016 en très forte progression . Son chiffre d'affaires est en légère augmentation avec la croissance de sa division Aromes mais aussi avec le remarquable complément qu'elle apporte au Groupe dans le domaine des produits Naturels.

A compter de 2018 , une nouvelle étape de rapprochement sera entreprise allant jusqu'à la fusion totale de ses activités dans Robertet SA Grasse , en recherchant de nouvelles synergies pour bénéficier de la complémentarité de ses activités avec celles de Robertet , tout en préservant ses acquis mais également en simplifiant les structures et les procédures du Groupe.

Robertet a finalisé le 22 Décembre 2017, comme cela avait été programmé et pacté initialement, la dernière étape de rachat de Charabot, portant sa participation à 100% de son capital . Ceci conclut une transaction assez exemplaire sur bien des points.

EUROPE

ROBERTET ANGLETERRE enregistre une belle hausse de ses ventes de 15% en Livres Sterlings. Par contre la forte dépréciation de cette monnaie a motivé une baisse de ses marges produits, la rentabilité opérationnelle s'étant toutefois maintenue.

Son activité en Afrique anglophone a progressé ce qui est en ligne avec les objectifs du Groupe sur cette zone géographique prometteuse.

ROBERTET Espagne réalise un chiffre d'affaires en forte croissance (+27%) en Parfumerie, d'abord, mais aussi en Aromes accompagné d'une belle rentabilité.

ROBERTET SUISSE obtient un taux de croissance qui n'avait pas été vu depuis longtemps notamment en Parfumerie.

ROBERTET Allemagne a fait l'objet d'investissements commerciaux ces dernières années mais nous sommes encore en retrait par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés pour cet important marché .

SAPAD, spécialisé dans les produits biologiques a une réelle crédibilité dans ce domaine très bien exploitée en liaison avec la division matières premières du Groupe. En outre, elle réalise une croissance spécifique et rentable de 10% de son chiffre d'affaires.

HITEX, société détenue à 50% avec le groupe Codif travaille sur les technique d'extraction du CO2 supercritique, est gérée de manière indépendante avec des résultats positifs.

BIONOV, branche de Robertet Health and Beauty et spécialiste de la SOD issue des melons est dans son plan de charge à long terme

ETATS UNIS

Le chiffre d'affaires des filiales américaines représente 31% du total Robertet même si ce chiffre a tendance à s'éroder ces dernières années. Il demeure qu'elles ont une action globale indispensable pour assurer la croissance auprès des principaux clients internationaux et pour des zones géographiques importantes comme le Brésil. Elles contribuent, aussi, de manière significative aux bénéfices du Groupe tout particulièrement la société d'arômes.

ROBERTET INC a obtenu de très bons résultats en 2017 poursuivant la remarquable mutation de sa gamme de produits naturels , tout en restant strictement dans le core business de Robertet . Elle se situe tout au centre de la démarche engagée depuis deux ans du One Robertet pour tirer parti des complémentarités à l'échelle du Groupe, principalement autour des produits naturels.

Tout ceci contribue à d'excellents relais de croissance nécessaires à l'avenir de Robertet.

ROBERTET FRAGRANCES présente un chiffre d'affaires en augmentation de 10% tout en consacrant une grande partie de ses ressources pour la gestion des projets globaux en liaison avec les clients internationaux .L'interprétation des résultats de la filiale doit tenir compte de cet état de fait. Le centre de New York est très actif et produit de bons résultats.

ROBERTET FLAVORS a toujours été extrêmement précieuse pour Robertet par son dynamisme commercial rayonnant sur le Groupe et sa belle rentabilité mais aussi son positionnement unique auprès des grands groupes alimentaires américains , principalement dans le domaine des boissons, s'affirmant vis-à-vis de ce marché comme le spécialiste mondial des produits naturels utilisés à destination des Aromes .

Son chiffre d'affaires 2017 est toutefois un peu décevant en baisse de 2% (106 millions de dollars).

AMERIQUE LATINE

Robertet y dispose de quatre filiales au Brésil, au Mexique, en Argentine et en Colombie sur une zone en croissance dans la stratégie du Groupe, mais où les désordres monétaires rendent difficile la progression des marges et des bénéfices.

ROBERTET BRESIL évolue dans un pays à fort potentiel et stratégique pour de nombreux groupes, notamment américains attirés par la fièvre consommatrice des Brésiliens.

Robertet y obtient, depuis quelques années d'excellents résultats, principalement en Parfumerie, tout en étant conscient qu'ils sont fragiles dans un pays historiquement instable, ayant des coûts élevés et une bureaucratie envahissante.

Son chiffre d'affaires de 2017 a été en croissance de 16 % en real et le bénéfice de la filiale représente, à lui seul, près de 13% de ceux du Groupe.

Ceci justifie largement l'investissement d'envergure planifié sur des locaux industriels correspondant à ses besoins.

Un terrain a d'ores et déjà été acquis et financé et l'usine devrait être opérationnelle au premier semestre 2019. La mise de fonds totale sera de 10 millions d'euros ce qui devrait contribuer à l'accélération du développement de la filiale .

ROBERTET Mexique, dans un contexte économico politique très difficile , a réussi à maintenir son niveau d'activité mais les résultats financiers sont en baisse du fait de l'érosion des marges et des pertes financière dues à la forte dévaluation du péso .

Sa situation demeure néanmoins saine et bien équilibrée.

ROBERTET ARGENTINE évolue dans un environnement de crise économique permanent qui obère ses capacité de croissance et pénalise son activité opérationnelle au quotidien.

Ses résultats sont toutefois corrects et des investissements limités sont en cours pour bénéficier du redressement envisagée de son économie.

Robertet Colombie, filiale jeune de seulement deux ans d'existence, est opérationnelle. Cependant ses débuts sont difficiles, enregistrant des pertes supérieures aux prévisions qui motivent un amortissement du fonds de commerce accéléré pour la somme de 700K euros.

Ceci ne remet pas en cause, pour l'instant notre volonté d'être présent de manière significative dans ce pays qui recèle beaucoup de ressources.

ASIE .

Cette zone, qui a fait l'objet de beaucoup d'attentions ces dernières années demeure prioritaire, Robertet entendant y atteindre un minimum de 25% de son activité dans le futur contre 18 % actuellement.

LA CHINE. la filiale qui détient un site industriel, 100% Robertet à Pékin et des annexes commerciales et de Développement à Shanghai et à Canton, aussi bien en Parfumerie qu'en Aromes est bien armée pour poursuivre une progression soutenue de son activité.

L'année 2017 aura été particulièrement bonne, avec une croissance des ventes de 39%, principalement. axée sur des produits naturels à haute valeur ajoutée différenciants et innovants .

L'INDE est également en bonne progression, surtout en Parfumerie, tirant parti de l'acquisition finalisée en mai 2017 de Robertet Goldfield, à 60 % dans un premier temps, les 40 % restants étant prévus entre 3 et 5 ans maximum.

Son centre commercial et de création de Bombay, sa nouvelle usine de Goa et le soutien de Grasse sont autant de facteurs lui permettant de concourir avec les meilleurs atouts par rapport à la concurrence .Il est attendu un développement rapide en 2018.

Il faut aussi noter le caractère rentable de cette croissance en Chine et Inde.

ROBERTET ASIA (Singapour )

L'implantation de Robertet est pleinement opérationnelle en Parfumerie, dont les résultats sont déjà très probants, et en Aromes avec l'acquisition et la mise en service d'une unité de production.

Cette filiale rayonne sur l'ensemble de la zone , tout d'abord au Vietnam où le Groupe détient une belle part de marché , l'Indonésie , incontournable et en forte croissance , la Thaïlande , la Malaisie et les Philippines . Tous ces pays bénéficient ainsi d'un service de proximité efficace.

ROBERTET JAPON qui bénéficie d'une implantation très ancienne de Robertet et de Charabot, avec une réputation établie de produits de haute qualité et de haut de gamme affiche une progression de 8% pour 2017

.RESULTATS CONSOLIDES

Le Groupe a réalisé un bon exercice 2017 poursuivant une tendance solide et haussière.

Son chiffre d'affaires est de 504,4 millions d'euros en progression de 7 ,7% avec un effet de change quasi négligeable.

Le bénéfice net ressort à 48,7 millions d'euros contre 41,8 millions en 2016, soit une augmentation de 16,6%.

Toutefois, quelques facteurs exceptionnels ayant un effet booster sur ces chiffres doivent être notés :

Impôts différés diminués en France et aux Etats Unis du fait de la réduction programmée de leurs taux d'imposition. L'impact, pour 2017 est un profit de 1,2 millions d'euros en France et de 1,35 millions de dollars aux USA.

Plus-value dégagée sur la vente de notre immeuble de la rue du Colisée, en début d'année d'un montant de 4 millions d'euros brut

Perte de la Colombie et amortissement de son fonds de commerce avec un impact négatif de 2 millions d'euros.

Hors ces éléments exceptionnels non récurrents, le bénéfice de 2017 serait en croissance de 12%, comme l'EBITDA qui est de 85,2 millions d'euros contre 76,2 millions en 2016.

Les sociétés Européennes contribuent pour 60% à ces résultats consolidés alors que les Etats Unis en représentent 22% et l'Amérique Latine 13%.

Cette hausse des bénéfices s'accompagne d'une situation enviable des équilibres financiers du Groupe, quasiment sans dette malgré la hausse des besoins en fonds de roulement et le niveau élevé d'investissements.

Sur cette base, le conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale du 6 juin 2018 la distribution d'un dividende majoré de 13%, de 5,2 euros par titre qui représente un pay out de 25%.

PERSPECTIVES 2018

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est de 133,4 millions d'euros stable par rapport à l'année dernière mais en augmentation de 7,9% à taux de change constant.

Cette différence entre le taux réel et le taux constant devrait s'atténuer au cours du deuxième semestre.

Les sociétés américaines ont une croissance plus rapide, Robertet Grasse et la SAPAD présentent une belle augmentation ainsi que l'Inde et la Chine. Le Brésil est en retrait et le Mexique en légère diminution.

Les budgets 2018 sont particulièrement difficiles à établir compte tenu de l'incertitude et de la dangerosité du monde dans lequel nous vivons et des conséquences possible de la situation politico financière.

Ceci ne motivera pas de ralentissement des investissements du Groupe.

L'objectif pour 2018 serait d'obtenir une progression du chiffre d'affaires de 5% à taux de change constant, ce qui serait un solide résultat après plusieurs années de croissance soutenue.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SYNTHETIQUE

en millions d'euros 31/12/2017 31/12/2016 variation Chiffre d'affaires 504,4 468,3 7,71% Résultat opérationnel courant 67,2 59,6 12,75% Résultat opérationnel 71,2 59,7 19,26% Résultat financier -3,1 1,4 +100% Résultat avant impôt 68,1 61,1 11,46% Résultat net 48,4 41,6 16,35%

BILAN CONSOLIDE ACTIF

en millions d'euros 31/12/2017 31/12/2016 variation Goodwill et immobilisations incorporelles 29,5 20,5 43,90% Immobilisations corporelles 151,2 151,3 -0,07% Actifs financiers non courants 12,1 15,6 -22,44% Titres mis en équivalence 2,0 1,8 11,11% Impôts différés 1,0 1,3 -23,08% ACTIFS NON COURANTS 195,8 190,5 2,78% Stocks et encours 169,2 154,2 9,73% Créances clients 106,5 101,2 5,24% Trésorerie et équivalents 89,9 92,7 -3,02% Autres actifs courants 21,3 22,9 -6,99% ACTIFS COURANTS 386,9 371,0 4,29% TOTAL ACTIF 582,7 561,5 3,78%

BILAN CONSOLIDE PASSIF

en millions d'euros 31/12/2017 31/12/2016 variation Capitaux propres 366,0 347,2 5,41% Provisions 11,3 11,4 -0,88% Dettes financières 74,3 47,5 56,42% Impôts différés 9,3 11,1 -16,22% Capitaux propres ET PASSIFS NON COURANTS 460,9 417,2 10,47% Provisions 1,5 1,2 25,00% Dettes financières 42,8 68,8 -37,79% Fournisseurs 41,8 40,0 4,50% Autres passifs courants 35,7 34,3 4,08% PASSIFS COURANTS 121,8 144,3 -15,59% TOTAL PASSIF 582,7 561,5 3,78%

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE