Robertet : Firmenich Intl dépasse les 20% du capital

14/10/2019 | 12:57

Firmenich International a déclaré avoir franchi en hausse, par suite d'acquisitions d'actions et certificats d'investissement Robertet sur le marché, le seuil de 10% des droits de vote le 7 octobre, puis le seuil de 20% du capital le 11 octobre, et détenir 21,61% du capital et 11,26% des droits de vote de Robertet.



Firmenich International envisage de continuer d'acquérir des actions de Robertet, en fonction des opportunités et, si la famille Maubert le lui propose, de demander à être représentée au conseil d'administration de la société.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.