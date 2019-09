Robertet : Firmenich s'invite au capital

Ces dernières années, le nombre d'acteurs du marché des saveurs et des fragrances s'est concentré. Symrise a racheté Diana dès 2014, puis Givaudan s'est offert Expressions Parfumées et Naturex en 2018. La même année, IFF a mis la main sur Frutarom. Symrise, Givaudan et IFF pèsent désormais plus de la moitié du marché. Et la part des huit plus gros acteurs est évaluée à 80%. Dans ce contexte, les cibles se font rares et sont richement valorisées.

Cela n'a pas empêché l'outsider Firmenich de passer à l'offensive. Le Genevois a annoncé ce matin qu'il avait acquis 17% du français Robertet auprès du fonds First Eagle à 683,30 EUR pièce, via 303 875 actions et 97 305 certificats d'investissement. Firmenich se décrit comme un "actionnaire passif de long terme" aux côtés de la famille Maubert, mais ce n'est pas tout : le groupe est prêt à ouvrir des discussions amicales pour une participation plus élevée et une collaboration plus poussée. "S'il était invité à le faire, Firmenich pourrait aussi envisager une prise de contrôle de Robertet", précise-t-il même dans son communiqué du jour.

Firmenich a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 3,7 MdsCHF (+9,6%) avec 7600 salariés. La société n'est pas cotée. Robertet a pour sa part dégagé 524,9 M€ de chiffre d'affaires avec 1800 salariés. L'entreprise de Grasse capitalisait 1,5 Md€ avant l'annonce de Firmenich. Elle n'a pas encore officiellement réagi.

En bourse, Robertet (en noir) affiche une performance remarquable, même par rapport à un secteur qui surperforme largement le Stoxx Europe 600 (en rouge) sur 5 ans, comme l'illustre le graphique précédent.