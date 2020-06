Robertet : prochaine entrée dans le SBF120

12/06/2020 | 13:39

Le titre du spécialiste des produits aromatiques Robertet sera intégré, aux côtés d'Albioma et Neoen, au SBF120 le 22 juin prochain, par décision du conseil scientifique des indices d'Euronext Paris à l'issue de sa révision trimestrielle.



Ces trois valeurs remplaceront Europcar Mobility, Quadient et Verallia au sein de l'indice. Par ailleurs, le conseil scientifique a décidé l'inclusion de Teleperformance comme nouvelle composante du CAC40, prenant la place de Sodexo.



