Une belle surprise FY18 ? PT : 650 Après les excellentes performances d'INTERPARFUMS (+45% YTD) et de COTY (+59% YTD) suite à des résultats FY18 au dessus des attentes, ont peut prévoir une belle surprise chez Robertet.

Cette valeur et en dehors des radars des algorithme, ce qui explique qu'elle ne soit pas monté en même temps qu'INTERPARFUMS et COTY

