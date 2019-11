Roche Bobois : Midcap n'est plus vendeur

06/11/2019 | 09:09

Midcaps Partners / Louis Capital Markets n'est plus d'avis de vendre l'action Roche Bobois, qui a perdu plus de 20% de sa valeur en un an, mais se montre désormais neutre. L'objectif maintenu à 14,5 euros reste inférieur de plus de 10% au cours actuel.



Les analystes saluent le 'bon trimestre' du spécialiste du mobilier design, avec un CA de 66,8 millions d'euros (+ 7,3% à changes constants) au T3 grâce notamment aux marchés anglo-saxons. Ils n'attendaient que 64,9 millions.



Midcaps Partners estime donc que Roche Bobois est en mesure d'atteindre ses objectifs. Le bureau d'études passe donc à 'neutre' sur le dossier dont le potentiel de baisse est désormais jugé limité.





