Roche Bobois : Oddo BHF reste à l'achat

01/04/2019 | 11:42

À la suite d'un roadshow organisé avec le management, l'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation achat sur le titre Roche Bobois, sur fond de résultats cohérents avec les attentes et de confirmation du plan à horizon 2021.



'Le management table à présent sur une marge d'EBITDA 2019 comprise entre 9 et 10% dépendant notamment de la croissance des volumes et du timing concernant les rachats de franchisés. Nous adoptons un scénario 2019 plus prudent avec à présent un CA estimé à 272 ME (vs. 278 ME : anticipation de décalage des rachats de franchisés et de la réintégration des magasins Cuir Center actuellement mis en équivalence représentant 7 MEe de CA en année pleine)', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 22 euros. Il laisse entrevoir un potentiel de hausse de +18%.





