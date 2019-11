Roche Bobois : à l'achat, Oddo salue un 'bon momentum'

06/11/2019 | 14:57

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur le titre Roche Bobois, appréciant 'une bonne dynamique sur l'ensemble des zones géographiques' pour un 'bon momentum sur le trimestre' et une guidance annuelle confirmée.



'Le management continue de bien délivrer la croissance annoncée grâce à une très belle dynamique des magasins en propre, la montée en puissance des nouvelles ouvertures de magasins et les rachats de franchisés (Turin et Dublin, d'autres attendus dans les prochains mois)', retient Oddo BHF.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 22 euros, pour un potentiel de hausse de +35%.



