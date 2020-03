ROCHE BOBOIS : Ebitda 2019 en hausse mais anticipation d'un repli des revenus au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roche Bobois a publié un Ebitda courant 2019 (avant IFRS16) de 25,3 millions d'euros, en hausse de 13,2% par rapport à l'exercice précédent. La marge d'Ebitda du spécialiste du mobilier design haut de gamme ressort à 9,2%, en ligne avec l'objectif du groupe. Le résultat net (part du groupe) est de 9,3 millions contre 6,3 millions en 2018. Le résultat opérationnel courant (ROC) est en progression de 38,8% à 16,7 millions. La société anticipe un repli significatif, voire très significatif de ses revenus au deuxième trimestre 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.Le chiffre d'affaires annuel est en hausse de 6,9% à 274,7 millions d'euros.Au 31 décembre 2019, la trésorerie disponible du groupe est en hausse à 31,1 millions d'euros contre 15,5 millions à fin 2018. Hors dettes locatives relatives à la norme IFRS 16, le Groupe est en situation de trésorerie nette positive de 11,1 millions.Concernant la crise sanitaire du coronavirus, compte tenu des mesures de confinement annoncées par les différents pays, Roche Bobois SA a fermé progressivement depuis mi-mars l'ensemble de ses magasins en propre en France, Europe et aux Etats- Unis/Canada pendant cette période. Les franchises restent ouvertes selon les dispositions en vigueur localement (Asie notamment).Il ajoute que la production en France, Italie et au Portugal et les livraisons se sont poursuivies normalement jusqu'à mi-mars 2020. A noter, que pour Cuir Center, en Chine, les usines des fournisseurs fonctionnent désormais à plein régime.