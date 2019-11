ROCHE BOBOIS : bien orienté après son point d'activité du troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roche Bobois gagne 2,46% à 16,65 euros après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 66,8 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse significative de +9,1 % et +7,3 % à taux de change constant). La croissance de ce trimestre est visible sur la totalité des zones géographiques du groupe.Ainsi, sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, l'ensemble du réseau a enregistré un volume d'affaires (magasins intégrés et franchises) de 351,4 millions d'euros, en hausse de +5,2 % à changes courants et +3,8 % à changes constants.Le volume d'affaires réalisé par les magasins en propre ressort à 184,2 millions d'euros au 30 septembre, soit une hausse de + 8,9 %.En parallèle, Roche Bobois précise que le rythme d'ouvertures se poursuit activement.