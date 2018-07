Roche Bobois : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 EN CROISSANCE DE +5% A TAUX DE CHANGE CONSTANTS 0 0 27/07/2018 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Paris, le 27 juillet 2018 ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce son chiffre d'affaires et son volume d'affaires pour le 1er semestre 2018. Activité et faits marquants du 1er semestre 2018 Evolution du chiffre d'affaires du semestre Chiffre d'affaires (non audités - en M€) 2018 2017 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1er semestre 129,2 126,3 +2,3% +5,0% Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 par zones géographiques est disponible en annexe Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 129,2 M€ (contre 126,3 M€ au 1er semestre 2017), en hausse de +5,0% à taux de change constants (+2,3% à change courants). Les zones Amérique du Nord (Etats-Unis/Canada) et France enregistrent respectivement une hausse de +7,5% (à change constants) et de +5,5% de leurs chiffres d'affaires par rapport au 1er semestre 2017, bénéficiant notamment de la contribution des 4 ouvertures de magasins en propre enregistrées en fin d'exercice 2017 (New York Upper West Side, Miami Design District, Saint Maximin, Nice Cap 3000). Le Royaume-Uni, marché impacté par le Brexit, est en baisse de -6,9% à devise constante (7,9 M€, soit 6% du chiffre d'affaires total du 1er semestre 2018). Le chiffre d'affaires réalisé sur le reste de l'Europe affiche une belle croissance de +8,1% à change constants. Volume d'affaires des réseaux[1] (magasins intégrés et franchises) Sur les six premiers mois de l'exercice, l'ensemble du réseau du Groupe Roche Bobois enregistre un volume d'affaires1 de 234,6 M€ contre 240,2 M€ au 1er semestre 2017, en croissance de +0,8% à taux de change constants (-2,3% à change courants). L'activité à taux de change constants est portée par le développement des magasins en propre, dont le volume d'affaires est en hausse de +3,4% par rapport au 1er semestre 2017 grâce notamment aux dernières ouvertures de magasins intégrés en Europe et aux Etats-Unis, et qui surperforme le volume d'affaires réalisé par les magasins franchisés sur la période (-1,7%). Evolution du parc de magasins Au cours du 1er semestre 2018, le Groupe Roche Bobois a poursuivi sa dynamique soutenue d'ouvertures de magasins avec 3 ouvertures nettes : 7 ouvertures brutes de magasins : 6 en franchises (Hanoï (Vietnam), Ekaterinbourg (Russie), Guangzhou (Chine), Tokyo 2 (Japon), Kiev 2 (Ukraine) et Cuir Center de Mulhouse) et 1 en propre aux Etats-Unis (magasin Tysons Corner (Etat de Virginie) conformément à sa stratégie d'expansion ciblée à l'international ; 4 fermetures de magasins non stratégiques : 3 en franchises (Roche Bobois Belfort, Roche Bobois Perpignan, Cuir Center Perpignan) et 1 magasin Cuir Center détenu en propre (Cuir Center de Marseille La Valentine) conformément au planning opérationnel. Roche Bobois n'anticipe pas de nouvelle fermeture de magasins en propre. Les magasins de Tysons Corner (USA), Guangzhou (Chine), Tokyo 2 (Japon) et Kiev 2 (Ukraine) ont été ouverts en juin 2018 et ne contribuent pas au volume d'affaires du 1er semestre 2018. Conformément à sa stratégie présentée lors de l'introduction en Bourse, le Groupe prévoit d'accélérer ses ouvertures de magasins intégrés dans les zones à plus forte rentabilité, en particulier aux Etats-Unis (3 nouvelles ouvertures prévues au second semestre). Objectifs 2021 confirmés Le Groupe rappelle avoir enclenché un nouveau cycle d'accélération de son développement et de sa croissance et réaffirme ses ambitions affichées lors de l'introduction en Bourse, à savoir : un chiffre d'affaires de 320 M€ en 2021 et une marge d'EBITDA à deux chiffres dès 2019 et prévoit un doublement de la marge d'EBITDA courant en France en 2021. Plusieurs leviers soutiendront ces ambitions : Une intensification des ouvertures de magasins intégrés à l'international dans des zones fortement contributrices à l'EBITDA du Groupe. Le Groupe prévoit 39 ouvertures nettes entre 2018 et 2021 dont 50% en magasins intégrés dans des zones stratégiques tels que les Etats-Unis/Canada; Une accélération des rachats de magasins franchisés dans des pays fortement contributeurs d'EBITDA courant, permettant d'améliorer la rentabilité du Groupe au cours des prochaines années, avec l'ambition de dynamiser et d'accroître l'activité de ces magasins nouvellement intégrés ; Des relais de croissance complémentaires avec la poursuite de la digitalisation des outils de vente, le lancement de sites d'e-commerce en 2019 et le développement du marché B to B. À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2017 s'est élevé à 249 M€.

Plus d'informations sur www.bourse-roche-bobois.com



CONTACT



Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr





Actus Finance – Alexandra PRISA

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 90/ aprisa@actus.fr







ANNEXES Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités- en M€) S1

2018 S1

2017 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 45,2 42,9 +5,5% +5,5% Roche Bobois US/Canada 30,9 31,3 -1,2% +7,5% Roche Bobois UK 7,9 8,6 -9,0% -6,9% Roche Bobois autres Europe 23,3 22,2 +5,3% +8,1% Roche Bobois autres (overseas) 2,1 1,9 +7,9% +7,9% Cuir Center 18,3 18,0 +1,3% +1,3% Corporate 1,5 1,4 +3,8% +3,8% TOTAL 129,2 126,3 +2,3% +5,0% Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base. [1] Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54528-communique_rochebobois_ca-s1_vf.pdf © Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com



© 2018 ActusNews © 2018 ActusNews 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ROCHE BOBOIS 08:05 ROCHE BOBOIS : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 en croissance de +5% a ta.. AN 11/07 ROCHE BOBOIS : s'introduit sur Euronext Paris CF