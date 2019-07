Paris, le 25 juillet 2019

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce son chiffre d'affaires et son volume d'affaires pour le 1er semestre 2019.

Activité et faits marquants du 1er semestre 2019

Evolution du chiffre d'affaires du semestre

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2018 2019 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) 1er trimestre 60,8 60,3 -0,9% -2,8% 2ème trimestre 68,3 74,4 +8,8% +7,1% 1er semestre 129,2 134,6 +4,2% +2,4%

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 par zones géographiques est disponible en annexe

Evolution de périmètre au 1er semestre 2019 : Deco Center 95, qui exploite 4 magasins Cuir Center, est désormais intégré globalement dans les comptes et non plus mis en équivalence suite à l'acquisition de 1% supplémentaire du capital.

Au 2ème trimestre 2019, Roche Bobois SA enregistre un chiffre d'affaires de très bon niveau à 74,4 M€, en croissance de +8,8% par rapport au 2ème trimestre 2018 (+7,1% à changes constants). Cette performance remarquable tient à la bonne dynamique commerciale enregistrée depuis le début d'année et à des effets de périmètre (+ 2 M€ d'impact positif sur le chiffre d'affaires suite à l'intégration globale de Déco Center 95) et de changes favorables.

La zone Amérique du Nord (Etats-Unis/Canada) enregistre un chiffre d'affaires de 19,3 M€, en très forte croissance de +15,2% à changes courants sur ce seul 2ème trimestre (+9,0% à changes constants). Cette zone bénéficie notamment de la montée en puissance des magasins en propre ouverts en 2018 (San Diego 2 et Tysons Corner (Etat de Virginie)).

Le Royaume-Uni s'est fortement redressé sur ce 2ème trimestre avec un chiffre d'affaires de 5,3 M€, en croissance de +15,4% par rapport au 2ème trimestre 2018 (+15,0% à changes constants).

Le reste de l'Europe enregistre un chiffre d'affaires de 13,2 M€, en croissance de +6,1% (+4,8% à changes constants) portée en particulier par la bonne dynamique des ventes en Suisse, Espagne et Italie.

Enfin, le chiffre d'affaires de Roche Bobois France affiche une croissance de +1,1% par rapport au 2ème trimestre 2018.

Au final, à l'issue de ce 1er semestre 2019, Roche Bobois SA publie un chiffre d'affaires de 134,6 M€, en croissance de +4,2% à changes courants et de +2,4% à changes constants.

Bonne dynamique de croissance du volume d'affaires [1] des réseaux (magasins intégrés et franchises)

Sur les six premiers mois de l'exercice, le volume d'affaires1 de l'ensemble du réseau s'élève à 245,9 M€, en nette croissance de +4,8% par rapport à la même période de l'année précédente (+3,5% à changes constants).

Les magasins en propre enregistrent une progression significative de leurs volumes d'affaires1 à 129 M€ soit +8,6% par rapport au 30 juin 2018. Cette croissance provient de la performance des magasins existants (Like For Like) qui représente un effet de +5,5 M€ sur ce semestre, notamment la France et la Suisse, et d'un effet périmètre de +2,3 M€ lié notamment aux dernières ouvertures de magasins intégrés aux Etats-Unis. Le Groupe bénéficie également d'effets positifs de change.

Cette très bonne dynamique conforte le Groupe dans la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires au prochain trimestre.

Poursuite du déploiement de magasins en propre en Europe et aux Etats-Unis au 1er semestre

Le 1er semestre 2019 a été dynamique en ouvertures de magasins :

Magasins en propre : 2 ouvertures aux Etats-Unis (Greenwich (Connecticut) et New York Upper East Side 2) et 1 rachat de franchise à Saragosse (Espagne). Le rachat de Turin (Italie) a été signé fin juin 2019 et sera effectif en septembre 2019 ;

Magasins en franchise : Hangzhou (Chine), Cuir Center Perpignan et Roche Bobois Perpignan.

Au 30 juin 2019, le Groupe compte ainsi 332 magasins dans 54 pays.

Depuis, dans les premiers jours de juillet, le Groupe a ouvert un magasin en propre à Domus (France) et prévoit d'ici la fin d'année 2 nouvelles ouvertures en propre : Espagne (Madrid 2) et Portugal (Lisbonne 2). Roche Bobois SA confirme ainsi être en ligne avec son programme d'ouvertures 2018-2021 annoncé lors de l'introduction en bourse.

Perspectives 2019 confirmées

Fort de ces bonnes perspectives, le Groupe confirme ses ambitions 2019 : une croissance de son chiffre d'affaires dans la continuité de 2018 et une marge d'EBITDA comprise entre 9 et 10% (avant impact IFRS 16).

Enfin, le Groupe vient d'ouvrir son site e-commerce pour Cuir Center ; celui de la marque Roche Bobois sera lancé en France en septembre 2019.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 332 magasins (au 30 juin 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s'est élevé à 257 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





CONTACT



Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr





Actus Finance – Alexandra PRISA

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 90/ aprisa@actus.fr



ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) S1

2018 S1

2019 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 45,3 43,6 -3,8% -3,8% Roche Bobois US/Canada 30,9 35,1 +13,6% +6,9% Roche Bobois UK 7,9 8,2 +4,6% +3,9% Roche Bobois autres Europe 23,3 24,2 +3,8% +2,6% Roche Bobois autres (overseas) 2,0 3,0 +46,8% +47,9% Cuir Center 18,3 19,1 +4,6% +4,6% Corporate 1,5 1,5 -1,2% -1,2% TOTAL 129,2 134,6 +4,2% +2,4%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires S1 2019 245,9 Volume d'affaires franchisés -117,0 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -0,8 Impact du rythme des commandes et des livraisons -9,9 Redevances +5,1 Autre services rendus +11,3 Chiffre d'affaires S1 2019 consolidé 134,6

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

GLOSSAIRE

le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions.) Il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de son financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l'outil d'exploitation. Les dépenses non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.

[1] Prises de commandes HT du réseau de magasins intégrés et des franchisés sur les deux marques

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59553-communique_rochebobois_ca-s12019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews