Roche Bobois : LA LETTRE MENSUELLE ROCHE BOBOIS - SEPTEMBRE 2018

ACTUALITE A LA UNE : Roche Bobois lance sa collection Globe Trotter

« Cette collection est un hommage à l'aventurier que nous avons tous un peu rêvé d'être. Le voyage est une expérience qui nous transforme, et nous voulions que chaque pièce évoque cette sensation d'avoir rapporté un trésor d'un pays lointain. » MARCEL WANDERS

Marcel Wanders figure parmi les créateurs les plus talentueux de sa génération ; ses oeuvres sont exposées dans les plus prestigieux musées du monde.

Il a imaginé pour Roche Bobois une collection qui mêle habilement références historiques et voyages imaginaires, une "collection promenade", à la fois romanesque et poétique.

NEWS CONTRACT : Roche Bobois invente le ‘Gourmet Bar' pour Fauchon L'Hôtel

Fauchon, le créateur de l'épicerie de luxe à la Française, vient d'inaugurer Fauchon L'Hôtel, place de la Madeleine à Paris.

Pour chacune des chambres de cet hôtel-boutique d'exception, Roche Bobois a conçu un meuble destiné à accueillir et mettre en scène l'assortiment de produits Fauchon offert à chaque client.

C'est le designer Sacha Lakic - à l'origine de nombreuses créations pour Roche Bobois - qui a imaginé ce meuble-écrin, véritable bibliothèque de gourmandises qui réinvente totalement le traditionnel ‘mini-bar' hôtelier.

Graphique à l'extérieur, gourmand à l'intérieur, le ‘Gourmet Bar' illustre à lui seul plusieurs facettes du French Art de Vivre revendiqué par Roche Bobois.

Cette collaboration parisienne au rayonnement international illustre le savoir-faire et la légitimité de Roche Bobois sur le marché du contract de luxe.

Exposition des projets du concours du Roche Bobois Design Award à New York (USA)

Dans le cadre de la 5ème édition du concours Roche Bobois Design Award, Roche Bobois s'est associé à la prestigieuse école de design « Parsons School » de New York.

Les 16 projets ont été exposés durant la semaine du design, dans le magasin de Madison Avenue de New York. Les 3 projets gagnants feront l'objet de prototypes avec une possible édition dans le cadre de la collection Automne Hiver 2018.

Rappel des dernières ouvertures de magasins

JUIN 2018

Tokyo (Japon) - 2ème magasin

JUIN 2018

Kiev (Ukraine) - 2ème magasin

JUILLET 2018 (ouverture en propre)

Tysons Corner (USA)

À propos de Roche Bobois SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques :

Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2017 s'est élevé à 249 M€.

Plus d'informations sur www.bourse-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance & Communication

Relations Investisseurs

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr / 01 53 67 36 72

Relations Presse

Alexandra Prisa

aprisa@actus.fr / 01 53 67 36 90

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54951-lettre-mensuelle-septembre-2018_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews