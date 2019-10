Roche Bobois : LETTRE MENSUELLE SEPTEMBRE 2019

« Un goût de French art de vivre », la nouvelle campagne publicitaire de Roche Bobois



Roche Bobois reprend la parole en TV et sur les médias digitaux avec un nouveau film de marque conçu par l'agence BETC. Tournés à Paris, les films mêlent avec audace les codes de 3 univers typiques du chic à la française : le design, la mode et les arts culinaires.

Les meubles, choisis parmi les plus emblématiques des collections Roche Bobois, ont été reproduits pour l'occasion en délicates miniatures pâtissières qui accompagnent et jouent en trompe l'œil avec les produits réels.

Ces films audacieux, pop et ultra-sensoriels sont une invitation à découvrir les créations Roche Bobois… et à savourer le « French Art de Vivre » cher à la Marque.

Mis en scène et réalisé par Jean Pierre Philippot et produit par Superette Cliquez ci-dessous pour visualiser le film :

https://www.roche-bobois.com/files/fr.htm