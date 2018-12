Roche Bobois : La lettre mensuelle Roche Bobois

REOUVERTURE DE ROCHE BOBOIS ANTIBES

Flagship de la région Sud, Roche Bobois Antibes a rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux de grande envergure. L'architecture intérieure de ce magasin de plus 1 800 m² a été totalement repensée et rénovée, et exprime désormais pleinement les codes internationaux de la marque.

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS DUSSELDORF (MAGASIN EN PROPRE)

Présent de longue date à Düsseldorf en Allemagne, Roche Bobois a transféré son point de vente au cœur de la ville, dans un nouvel espace de 700m², répartis sur 2 niveaux. L'inauguration de ce nouvel écrin allemand a eu lieu le 5 décembre.

A cette occasion, et dans le cadre d'un partenariat avec la marque de pianos STEINWAY & Sons, la pianiste Anke Pan a donné un concert privé au sein du magasin.

ART BASEL MIAMI

Art Basel Miami est le rendez-vous international incontournable de l'art contemporain. Roche Bobois y est régulièrement présent.

Cette année, la marque a eu le plaisir d'être partie prenante du projet « the Art of the Party », en partenariat avec le magazine Ocean Drive, présenté au South Beach Hotel. Des modèles iconiques de la marque étaient ainsi mis en scène aux côtés d'œuvres originales d'artistes.

Point d'orgue de cet évènement, la collection Globe Trotter de Marcel Wanders avec des scénographies évoquant les villes de Paris, Londres et Istanbul.

NOS OUVERTURES DE MAGASINS

San Diego, 2ème magasin (USA) (Décembre 2018) - MAGASIN EN PROPRE

Almaty (Kazakhstan) (Décembre 2018) - MAGASIN EN FRANCHISE

Greenwich, Connecticut (Février-Mars 2019) - MAGASIN EN PROPRE

New York Upper East Side 2 (Mars 2019) - MAGASIN EN PROPRE

À propos de Roche Bobois SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2017 s'est élevé à 249 M€.

