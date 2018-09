Roche Bobois : confirme l'ensemble de ses objectifs

27/09/2018 | 18:29

Introduit en Bourse depuis quelques mois, le groupe Roche Bobois annonce ce jeudi soir, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, confirmer ses objectifs : un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros en 2021 et une marge d'EBITDA à deux chiffres dès 2019.



Ainsi, le premier semestre de Roche Bobois est marqué par une hausse de +5,4% du chiffre d'affaires à taux de change constants, porté à 129,2 millions d'euros. De même, l'EBITDA courant ressort à 10,4 millions d'euros, en progression de +3,1% (avec, pour la France, 'une très belle progression de la marge d'EBITDA courant à 8,0%, contre 6,6% au 1er semestre 2017 et 4% sur l'exercice 2017'). La marge brute, elle, reste élevée, à 57,7%, contre 57,4% un an plus tôt.



Le résultat net part du groupe s'affiche, enfin, à 1,7 million d'euros, pour 3 millions à la même période en 2017.



'La progression significative de la marge d'EBITDA courant générée par la France sur ce 1er semestre 2018 conforte le Groupe dans sa capacité à doubler sa marge d'EBITDA courant en France d'ici 2021', commente par ailleurs Roche Bobois.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.