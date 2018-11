Roche Bobois : croissance de +7,5% du CA sur 9 mois

05/11/2018 | 18:03

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 61,2 ME au 3ème trimestre 2018, contre 54,6 ME au 3ème trimestre 2017, en croissance de +12,2% (à taux de change courant et constant).



Il enregistre à l'issue de ces 9ers mois d'exercice un chiffre d'affaires de 190,4 ME contre 180,9 ME à la même période, soit une croissance de +7,5% à change constant (+5,2% à change courant).



Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, l'ensemble du réseau du Groupe enregistre un volume d'affaires de 334,0 ME contre 345,6 ME sur la même période l'an dernier, en repli de -1,1% à change constant (-3,4% à change courant).



' Roche Bobois SA anticipe un léger repli de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2018 sans obérer pour autant sa capacité à générer de la croissance sur l'ensemble de l'année ' indique la direction.



