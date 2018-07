Roche Bobois : exercice anticipé de l'option de surallocation

27/07/2018 | 18:21

Roche Bobois annonce ce soir que Portzamparc Groupe BNP Paribas, pour le compte des coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 90%, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



Le groupe précise que cette option a donné lieu à la cession de 134.008 actions existantes supplémentaires au prix de l'offre, soit 20 euros par action, pour un montant total de 2,7 ME.



Après exercice partiel de l'option de surallocation, le nombre total d'actions Roche Bobois cédées dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 1.121.529 actions existantes, portant le montant de l'opération à 22,4 millions d'euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.