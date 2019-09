Roche Bobois : forte hausse du résultat net semestriel

26/09/2019 | 08:13

Roche Bobois publie un chiffre d'affaires de 134,7 ME au 1er semestre 2019, en croissance de +4,3% par rapport au 30 juin 2018.



La marge brute du groupe progresse de +3,9 ME en valeur et ressort à 58,6% contre 57,7% au 1er semestre 2018 sous l'effet de mix pays et du change favorables.



L'EBITDA publié est en très forte progression à 21,1 ME contre 10,4 ME, amplifié à hauteur de +9,9 ME par l'application de la norme comptable IFRS16. Hors impact IFRS16, l'EBITDA ressort à 11,2 ME contre 10,4 ME, en hausse de +7,9 %, une croissance supérieure à celle du chiffre d'affaires.



Le résultat net s'élève à 4,5 ME contre 2,0 ME au 1er semestre 2018, soit une hausse de +130%.



