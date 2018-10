Roche Bobois : gagne +1%, un analyste passe à l'achat

10/10/2018 | 16:14

Le titre progresse de +1% à la Bourse de Paris après l'analyse positive de Portzamparc. Le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé à l'achat le suivi de l'action Roche Bobois, qui a été introduite en Bourse en juillet dernier. L'objectif de cours est fixé à 27,5 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de plus de 25%.



Les spécialistes distinguent le spécialiste du mobilier 'haut de gamme' pour son dynamisme : après avoir 'toiletté' son réseau, la direction de Roche Bobois 's'est engagée dans une politique volontariste de croissance (ouverture de magasins, rachat de franchisés, digitalisation...)', indique une note. Le groupe en attend une progression annuelle moyenne des ventes de 6,5% entre 2017 et 2021, à changes constants, date à laquelle le CA devrait atteindre 320 millions d'euros. Au 1er semestre 2018, les facturations ont progressé de 5,4% hors changes, à près de 130 millions.



La rentabilité devrait suivre : Portzamparc estime que la direction devrait parvenir à doubler, d'ici 2021, la marge réalisée en France, pour l'heure inférieure de moitié à celle du groupe dans son ensemble. De plus, l'expansion internationale, mieux margée, devrait continuer.



