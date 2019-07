Roche Bobois : nouveau président du directoire

19/07/2019 | 08:16

Roche Bobois annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de Guillaume Demulier, membre du directoire et directeur financier depuis huit ans, comme président du directoire avec prise de fonction immédiate.



Le conseil de surveillance a en effet mis fin aux mandats de membre et de président du directoire de Gilles Bonan, qui quitte également tous ses mandats et fonctions au sein du groupe d'ameublement haut de gamme.



Au sein du directoire, que le conseil de surveillance a décidé de ramener à quatre membres, Eric Amourdedieu a été nommé directeur général de Roche Bobois. Un recrutement est par ailleurs lancé pour le poste de directeur financier.



