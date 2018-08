Roche Bobois : Oddo fixe son objectif de cours à 22 E

29/08/2018 | 14:45

' Après le bon parcours boursier de la société (+10% depuis l'IPO) et l'absence de potentiel, nous initions Roche Bobois à Neutre avec un objectif de cours de 22 E ' indique le bureau d'analyses.



Oddo souligne que le groupe ambitionne d'accélérer sa croissance rentable à horizon 2021 sur un marché attendu dynamique.



' Le groupe ambitionne d'atteindre un chiffre d'affaires de 320 ME à horizon 2021 (TMVA de 6.5%) avec des leviers de croissance bien identifiés: i/ une croissance organique portée par le marché et complétée par les offres B to B et la digitalisation (ventes online), ii/ un plan ambitieux d'ouvertures de magasins (39 ouvertures nettes de magasins d'ici 2021 dont 18 intégrés) et iii/ des rachats de franchisés dans les zones stratégiques à l'international '.



' La marge d'EBITDA devrait atteindre deux chiffres dès 2019 (vs 8.4% en 2017) tirée par i/ l'internationalisation de l'activité (marges supérieures) et ii/ le redressement des marges en France (doublement à horizon 2021) ' rajoute Oddo.



