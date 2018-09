Roche Bobois : Oddo maintient son conseil après les résultats

28/09/2018 | 10:36

Oddo estime que Roche Bobois a publié des résultats semestriels qui ressortent en amélioration modérée au niveau de l'EBITDA mais impactés par les frais du plan d'action gratuites (AGA) au niveau du ROC. Suite à cette publication, le bureau d'analyses maintient son conseil Neutre sur la valeur et son objectif de 22 E.



' Après avoir publié un chiffre d'affaires de 129.2 ME en croissance de 2.3% (+5% lfl), l'EBITDA courant ressort à 10.4 ME soit une marge de 8.0%. Le ROC atteint 3.9 ME soit une MOC de 3.0% en baisse de 120 pb principalement liée aux frais d'AGA sur le semestre (3.3 ME) ' indique Oddo.



Le management a confirmé ses objectifs annoncés lors de l'IPO à savoir un CA de 320 ME en 2021 et une marge d'EBITDA à 2 chiffres dès 2019.



' Nous attendons à présent un EBITDA courant de 22.4 ME, soit une marge de 8.7% (vs 9% auparavant) et un ROC de 11.3 ME (Moc de 4.4%). L'effet de levier se matérialisera à partir de 2019 ' rajoute Oddo dans son analyse du jour.



