Roche Bobois : Portzamparc confirme son conseil d'achat

06/11/2018 | 09:50

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, confirme son conseil d'achat sur l'action Roche Bobois au lendemain de la publication par le groupe de mobilier design de ses ventes trimestrielles. L'objectif de cours demeure fixé à 27,5 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre du tiers.



Au 3e trimestre, les ventes ont atteint 61,2 millions d'euros, en hausse de 12,2% en données publiées comme à changes constants. La France (28% du CA ; + 5,7%) est portée par la tendance toujours favorable qui était déjà en place au 1er semestre. La zone Etats-Unis/Canada (33% du CA ; + 25,9% à changes constants) 'bénéficie d'un effet de base favorable (...) et des récentes ouvertures', commente une note, même si ce dernier ne devrait plus être de mise au 4e trimestre.



Portzamparc salue une 'publication de qualité, qui confirme le ramp-up des récentes ouvertures, la résilience du business model ainsi que l'axe stratégique du développement Etats-Unis/Canada'.









